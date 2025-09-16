MEN oszczędza kosztem nauczycieli. 400 mln zł mniej na jubileusze
Nauczyciele czują się oszukani – najnowsze decyzje resortu edukacji wywołały falę krytyki i gniewne reakcje związków zawodowych, które mówią o „hipokryzji” i „pozornej oszczędności”.
MEN blokuje przywileje dla nauczycieli. Prawie 40 tys. osób bez nagrody jubileuszowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że nagrody jubileuszowe dla nauczycieli po 40 i 45 latach pracy będą obowiązywać dopiero od 31 grudnia 2025 roku. Decyzja ta oznacza, że prawie 40 tys. nauczycieli zostanie pozbawionych prawa do wyższego świadczenia, mimo wieloletniego stażu. Związki zawodowe nazywają stanowisko resortu „absurdalnym” i „niesprawiedliwym”.
Nowe przepisy i ograniczenia
Zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela, nagroda jubileuszowa po 40 latach pracy ma wzrosnąć z 250 do 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia, a po 45 latach – z 300 do 400 proc. pensji. Jednak MEN zdecydowało, że przepisy obejmą tylko tych, którzy nabędą prawo do nagrody po końcu 2025 r. Pierwsze świadczenia zostaną więc wypłacone dopiero od 1 września 2026 r., kiedy najczęściej podpisywane są nowe umowy nauczycieli.
To oznacza, że 6 tys. pedagogów nie otrzyma nagrody za 45 lat pracy, a kolejnych 33 tys. nie skorzysta z wyższego świadczenia po 40 latach zatrudnienia. Resort tłumaczy, że wcześniejsze wprowadzenie zmian kosztowałoby budżet państwa ok. 389 mln zł.
Związki: niesprawiedliwość i hipokryzja
Środowisko nauczycielskie nie kryje oburzenia. – Wyliczenia pokazują jednoznacznie, że słowa minister edukacji o podnoszeniu prestiżu nauczycieli są zwykłą hipokryzją – ocenił Sławomir Wittkowicz z Forum Związków Zawodowych.
Z kolei Waldemar Jakubowski z „Solidarności” podkreślił, że rząd powołuje się na argument o „działaniu prawa wstecz”, który w tej sytuacji jest chybiony. – Tu nie chodzi o żadne prawo wstecz, tylko o objęcie nowym rozwiązaniem osób, które w dniu wejścia w życie ustawy spełniały wymagane kryteria – zaznaczył.
Resort: nie ma pieniędzy
Wiceminister Katarzyna Lubnauer podczas obrad Rady Dialogu Społecznego tłumaczyła, że wprowadzenie nagród już od 1 września 2025 roku nie jest możliwe ze względu na brak środków. Jej zdaniem budżet nie udźwignie dodatkowych niemal 400 mln zł wydatków w tym roku.
Dla nauczycieli to jednak sygnał, że ich długoletnia praca nie jest należycie doceniana. Związki zawodowe zapowiadają, że nie złożą broni i będą domagać się zmiany przepisów jeszcze przed 2026 rokiem.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.