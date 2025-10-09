MEN podjął decyzję. Ci pedagodzy nie dostaną nagrody jubileuszowej
Nauczyciele z 45-letnim stażem pracy czekali na historyczną zmianę, ale nie wszyscy skorzystają. Nowelizacja Karty Nauczyciela przewiduje jubileuszową nagrodę w wysokości aż 400 proc. pensji, jednak MEN zastrzega: świadczenie dostaną wyłącznie ci pedagodzy, którzy osiągną wymagany staż po 31 grudnia 2025 roku. Ci, którzy zrobią to wcześniej, zostaną z niczym.
Ci nauczyciele nie dostaną nagrody jubileuszowej. MEN wyjaśnia powody
Od 1 stycznia 2026 roku w życie wejdzie nowelizacja Karty Nauczyciela, która wprowadza długo wyczekiwaną nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy w wysokości aż 400 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Okazuje się jednak, że nie wszyscy pedagodzy będą mogli liczyć na to świadczenie. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprost zaznacza: nagroda przysługuje wyłącznie tym, którzy wymagany staż osiągną po 31 grudnia 2025 roku. Ci, którzy 45 lat pracy zaliczą jeszcze w tym roku, świadczenia nie dostaną.
Nauczyciele czekali na zmianę
Dotąd pedagodzy mogli liczyć na nagrody jubileuszowe co pięć lat – od 20. roku pracy do 40. roku, w wysokości maksymalnie 250 proc. pensji. W przeciwieństwie do innych pracowników sfery budżetowej, nie otrzymywali nagrody za 45 lat pracy. Nowelizacja Karty Nauczyciela ma zrównać ich sytuację z urzędnikami, pracownikami samorządowymi czy członkami służby cywilnej. Od 2026 roku stawki wzrosną: za 40 lat pracy do 300 proc., a za 45 lat do 400 proc. pensji.
Kto zostaje wykluczony?
Problem pojawia się w przypadku nauczycieli, którzy wymagany staż osiągną jeszcze w 2025 roku. Dla tej grupy nowelizacja nie przewiduje żadnych świadczeń. Oznacza to, że pedagodzy z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, którzy doczekali 45-lecia pracy w zawodzie tuż przed wejściem ustawy w życie, zostaną pozbawieni nagrody.
Krytyka i interpelacja poselska
Sprawa wywołała oburzenie w środowisku nauczycielskim. Posłowie opozycji zwrócili uwagę w interpelacji, że takie rozwiązanie jest krzywdzące i narusza zasadę równego traktowania pracowników. Podkreślili, że skutki finansowe objęcia tym świadczeniem także nauczycieli z 2025 roku byłyby marginalne, a pozwoliłyby uniknąć poczucia niesprawiedliwości.
MEN stawia sprawę jasno
Resort edukacji w odpowiedzi wskazał jednak na względy finansowe. Jak wyjaśnił wiceminister Henryk Kiepura, wprowadzenie nagrody z mocą wsteczną oznaczałoby dodatkowe, znaczące koszty dla budżetu państwa i samorządów. MEN podkreślił też, że mogłoby to prowadzić do roszczeń ze strony nauczycieli, którzy w latach wcześniejszych otrzymali niższe nagrody za 40 lat pracy.
Zasady pozostają bez zmian
Ostatecznie więc przepisy są jednoznaczne – nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy otrzymają wyłącznie ci nauczyciele, którzy wymagany staż przekroczą po 1 stycznia 2026 roku. Ci, którzy osiągną go wcześniej, muszą pogodzić się z tym, że mimo wieloletniej pracy w oświacie nagroda ich nie obejmie.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.