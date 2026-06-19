Mieszkańcy Warszawy mają dość. „Codziennie piją i okupują ławki”
Mieszkańcy warszawskiej Pragi-Południe coraz częściej zwracają uwagę na sytuację panującą w rejonie Placu Szembeka. Według licznych relacji okoliczne ławki regularnie są zajmowane przez osoby spożywające alkohol, a problem ma powtarzać się niemal każdego dnia.
W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne wpisy mieszkańców, którzy skarżą się na hałas, nieodpowiednie zachowanie oraz poczucie braku reakcji ze strony służb. Jak podkreślają, miejsce odwiedzają rodziny z dziećmi, a niektóre sytuacje mają budzić duże kontrowersje.
„Codziennie ten sam problem”
Jeden z mieszkańców opisał sytuację, która miała wydarzyć się w godzinach wieczornych. Według jego relacji grupa osób przez wiele godzin spożywała alkohol na jednej z ławek w okolicy. Autor wpisu twierdzi, że mimo zgłoszeń problem nie został rozwiązany tak szybko, jak oczekiwali mieszkańcy.
W komentarzach pod publikacją pojawiły się kolejne głosy osób mieszkających w pobliżu. Część z nich twierdzi, że podobne sceny obserwuje regularnie, szczególnie w cieplejszych miesiącach roku.
Plac Szembeka to ważne miejsce dla mieszkańców
Plac Szembeka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów Grochowa. Znajdują się tu sklepy, punkty usługowe, przystanki komunikacji miejskiej oraz miejsca spotkań mieszkańców.
To właśnie dlatego wiele osób zwraca uwagę, że przestrzeń publiczna powinna być przyjazna zarówno seniorom, jak i rodzinom z dziećmi. Zdaniem części mieszkańców obecna sytuacja wpływa negatywnie na komfort korzystania z okolicy.
Mieszkańcy oczekują większej kontroli
W internetowych dyskusjach pojawiają się apele o częstsze patrole policji i straży miejskiej. Mieszkańcy podkreślają, że nie chodzi wyłącznie o sam fakt spożywania alkoholu, ale również o zachowania, które mają towarzyszyć takim spotkaniom.
Wskazują także, że problem nie jest nowy i od lat powraca w różnych częściach dzielnicy. Ich zdaniem potrzebne są działania, które pozwolą skutecznie ograniczyć uciążliwości dla osób mieszkających w okolicy.
Co mówi prawo?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest co do zasady zabronione, chyba że dana lokalizacja została objęta wyjątkiem ustanowionym przez samorząd. Za naruszenie przepisów grozi mandat karny.
Mieszkańcy, którzy zauważają podobne sytuacje, mogą zgłaszać je policji lub straży miejskiej. W przypadku zakłócania porządku publicznego służby mają możliwość podjęcia interwencji.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Dyskusja wokół Placu Szembeka pokazuje, że temat bezpieczeństwa i porządku publicznego pozostaje dla mieszkańców bardzo ważny. Coraz więcej osób oczekuje skuteczniejszych działań, które pozwolą odzyskać komfort korzystania z przestrzeni publicznej.
Czy sytuacja ulegnie poprawie? Tego oczekują mieszkańcy Grochowa, którzy twierdzą, że problem z osobami spożywającymi alkohol na ławkach powtarza się niemal każdego dnia.
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Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.