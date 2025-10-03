Miliony Polaków bez dostępu do pieniędzy! Przelewy i BLIK przestaną działać
Przelewy nie dojdą, BLIK przestanie działać, a płatności kartą mogą zostać odrzucone. Miliony klientów dwóch największych banków w Polsce staną w najbliższych dniach przed poważnymi utrudnieniami w dostępie do swoich pieniędzy.
Dwa duże banki ostrzegają klientów. Przelewy i BLIK nie będą działać
Klienci dwóch największych banków w Polsce – Santander Bank Polska oraz PKO BP – muszą przygotować się na poważne utrudnienia w najbliższy weekend. Zaplanowane prace techniczne spowodują, że przez kilka godzin nie będzie możliwe korzystanie z podstawowych usług bankowych, takich jak przelewy, płatności internetowe czy BLIK.
Santander wyłącza bankowość internetową i mobilną
Santander Bank Polska poinformował, że w nocy z piątku na sobotę (3/4 października) przeprowadzi aktualizacje systemów. Przerwa potrwa od godziny 23:00 do 7:30 rano. W tym czasie klienci nie będą mogli korzystać z bankowości internetowej ani aplikacji mobilnej. Zablokowane zostaną także przelewy natychmiastowe Express Elixir, płatności BLIK oraz usługi Przelewy24.
Bank uspokaja, że karty płatnicze w sklepach i bankomatach powinny działać bez problemów.
PKO BP: problemy z kartami i BLIK
Jeszcze poważniejsze utrudnienia czekają klientów PKO BP. Największy polski bank zaplanował prace techniczne w nocy z niedzieli na poniedziałek (5/6 października), od 00:30 do 5:00 rano.
W tym czasie płatności kartami – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych – będą niemożliwe. Niedostępne będą także wypłaty z bankomatów, a systemy iPKO i IKO zostaną czasowo wyłączone. Oznacza to brak możliwości korzystania z BLIK.
Lepiej przygotować się wcześniej
Banki przypominają klientom, by wcześniej zaplanowali swoje wydatki i operacje finansowe. Warto uregulować pilne przelewy przed weekendem i w razie potrzeby zaopatrzyć się w gotówkę.
Prace techniczne to standardowa procedura związana z aktualizacjami i bezpieczeństwem systemów, ale oznaczają dla milionów klientów chwilowe odcięcie od podstawowych usług.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.