Miliony Polaków mogą zostać odcięte od Internetu. Ta sieć znika z Polski na dobre
Jeśli masz starszy telefon, może wkrótce stracić połączenie z Internetem. Operatorzy komórkowi w Polsce systematycznie wyłączają sieć 3G, zastępując ją nowocześniejszymi standardami. T-Mobile już zakończył ten proces, Orange planuje wyłączenie do końca 2025 roku, a Play rozpocznie w 2025 roku. Sprawdź, czy twój telefon jest gotowy na zmiany.
Sieć 3G, która jeszcze kilka lat temu była standardem mobilnego Internetu, odchodzi do lamusa. Operatorzy telekomunikacyjni w Polsce jeden po drugim ogłaszają plany jej wyłączenia. To oznacza, że właściciele starszych telefonów, które obsługują tylko technologie 2G i 3G, mogą zostać odcięci od szybkiego Internetu mobilnego.
Jak informuje Urząd Komunikacji Elektronicznej, „po wyłączeniu 3G konsumentowi, który nie posiada aparatu korzystającego z technologii 4G, pozostanie tylko sieć 2G”. A ta pozwala przede wszystkim na rozmowy telefoniczne i wysyłanie SMS-ów, ale Internet działa ekstremalnie wolno – prędkość nie przekracza 0,3 MB/s.
Który operator kiedy wyłącza 3G?
T-Mobile był pionierem tej zmiany. Już w II kwartale 2023 roku operator zakończył świadczenie usług 3G na terenie całej Polski. Jak informuje firma, „kontynuując optymalizację naszej sieci i wspierając rozwój 4G/LTE i 5G z końcem kwietnia 2023 wygasiliśmy starą technologię jaką stała się 3G”.
Orange jest obecnie w trakcie etapowego wyłączania sieci 3G. Proces rozpoczął się we wrześniu 2023 roku od pilotażowego wyłączenia w okolicach Piły i Sieradza. Zgodnie z oficjalnym komunikatem operatora, „jesteśmy w trakcie wyłączenia 3G – do końca 2025 r. proces ten obejmie całą Polskę”. We wrześniu 2024 roku sieć została wyłączona w okolicach Bydgoszczy, Torunia i Włocławka.
Play ogłosił swoje plany w marcu 2025 roku. Operator poinformował, że „zastąpienie 3G nowoczesnym standardem 4G i 5G będzie realizowane etapami i rozpocznie się w kwietniu 2025 r. – początkowo w wybranych powiatach województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego”.
Plus jako jedyny z głównych operatorów nie ujawnił jeszcze konkretnych dat. Jak przekazała przedstawicielka firmy, „obecnie nie planujemy wyłączenia sieci 3G, a gdy będziemy mieli coś konkretnego na ten temat do przekazania, to na pewno poinformujemy o tym opinię publiczną i naszych klientów”. Jednak branżowe źródła wskazują, że Plus planuje zakończyć proces do 2027 roku.
Jak sprawdzić, czy twój telefon jest gotowy?
Sprawdzenie kompatybilności telefonu z nowymi standardami jest bardzo proste. Wystarczy spojrzeć na ikonkę w górnej części ekranu. Jeśli widzisz napisy 4G, 5G lub LTE, twój telefon obsługuje nowsze standardy i będzie działał bez problemu.
Orange oferuje dodatkowe narzędzie weryfikacji. Klienci tego operatora mogą wysłać SMS o treści „KARTA” pod bezpłatny numer 80233, aby sprawdzić czy ich urządzenie i karta SIM są kompatybilne z siecią 4G.
Problemy mogą mieć właściciele telefonów wyprodukowanych przed 2016 rokiem, które często nie obsługują standardów wyższych niż 3G. Dotyczy to także wielu kultowych modeli, jak pierwsza generacja iPhone’a czy starsze smartfony Androida.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli twój telefon obsługuje tylko sieć 3G, po jej wyłączeniu zostanie automatycznie przeniesiony na sieć 2G. W praktyce oznacza to drastyczne ograniczenie funkcjonalności urządzenia.
Nadal będziesz mógł wykonywać i odbierać rozmowy telefoniczne oraz wysyłać SMS-y. Problem pojawi się z Internetem – prędkość 2G wynosi maksymalnie 0,3 MB/s, co jest praktycznie niewystarczające do korzystania z nowoczesnych aplikacji.
Stracisz możliwość płynnego przeglądania stron internetowych, korzystania z map Google, komunikatorów internetowych takich jak WhatsApp czy Messenger, aplikacji bankowych, mediów społecznościowych czy serwisów streamingowych. Nawet podstawowe operacje, jak sprawdzenie poczty elektronicznej, będą trwały bardzo długo.
Szczególnie dotkliwe może to być dla osób starszych, które często korzystają z prostszych telefonów i mogą nie zdawać sobie sprawy z nadchodzących zmian. Bez szybkiego Internetu nie będą mogły korzystać z aplikacji telemedycznych, bankowości internetowej czy komunikacji z rodziną przez komunikatory.
Wymiana telefonu – ile to kosztuje?
Niestety, operatorzy nie oferują dopłat ani rekompensat za wymianę starszych urządzeń. Koszt zakupu nowego telefonu w pełni obciąża klientów.
Jak informuje Business Insider, „ceny najtańszych smartfonów z obsługą sieci 4G zaczynają się od około 400-500 zł, a za urządzenia wspierające technologię 5G trzeba zapłacić od 1000 do 1500 zł”. To znaczący wydatek, szczególnie dla emerytów czy osób o niskich dochodach.
Alternatywą może być zakup używanego telefonu z obsługą 4G. Na rynku wtórnym można znaleźć sprawne urządzenia już za 150-250 zł. Warto jednak sprawdzić, czy dany model obsługuje wszystkie pasma 4G używane przez polskich operatorów.
Niektórzy klienci mogą też rozważyć pozostanie przy podstawowym telefonie z funkcją rozmów i SMS-ów, rezygnując z mobilnego Internetu. To rozwiązanie dla osób, które korzystają z Internetu głównie w domu przez Wi-Fi.
Dlaczego operatorzy rezygnują z 3G?
Decyzja o wyłączeniu sieci 3G ma czysto ekonomiczne i techniczne uzasadnienie. Jak tłumaczy Orange, „pasma zajmowane przez sieć 3G przeznaczymy dla sieci 4G LTE. Co roku korzysta z niej bowiem coraz więcej użytkowników i sprzętów”.
Sieć 3G stała się technologicznym dinozaurem. Zajmuje cenne częstotliwości, ale oferuje znacznie gorsze parametry niż 4G czy 5G. Utrzymywanie jej jest jak opłacanie starego, nieefektywnego sprzętu – kosztuje, a nie przynosi korzyści.
Przeniesienie częstotliwości z 3G na 4G pozwala operatorom na znaczne zwiększenie przepustowości sieci. W praktyce oznacza to szybszy Internet dla wszystkich użytkowników, lepszą jakość rozmów dzięki technologii VoLTE i możliwość wprowadzania nowych usług wymagających wysokiej przepustowości.
Eksperci z UKE podkreślają, że „technologia 3G okazała się zbyt kosztowna i w dość krótkim czasie została zastąpiona przez standard 4G LTE, który obecnie dominuje jako technologia telekomunikacyjna”.
Czy potrzebujesz nowej karty SIM?
W większości przypadków wymiana karty SIM nie jest konieczna. Nowoczesne karty obsługują wszystkie standardy – od 2G po 5G. Problem może dotyczyć bardzo starych kart SIM wydanych przed 2010 rokiem.
Orange informuje, że „w przypadku aparatów obsługujących 4G LTE, ale nie VoLTE, będziesz nadal korzystać z szybkiego dostępu do Internetu, ale rozmowy będą realizowane w 2G”. Jeśli telefon obsługuje VoLTE, „nie odczujesz negatywnej zmiany, chyba że masz starą kartę SIM 2G/3G, którą rekomendujemy wymienić”.
Większość operatorów oferuje bezpłatną wymianę starych kart SIM na nowe, kompatybilne z sieciami 4G i 5G. Wystarczy udać się do salonu sprzedaży z dowodem osobistym.
Praktyczne porady przed wyłączeniem 3G
Jeśli odkryjesz, że twój telefon nie obsługuje 4G, nie odkładaj zakupu nowego urządzenia na ostatnią chwilę. Proces wyłączania 3G jest nieodwracalny i nie będzie możliwości powrotu do starszej technologii.
Przed zakupem nowego telefonu sprawdź, czy obsługuje on wszystkie pasma 4G używane w Polsce. Szczególnie ważne są pasma 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz i 2600 MHz. Informacje te znajdziesz w specyfikacji technicznej urządzenia.
Jeśli jesteś klientem Orange, skorzystaj z bezpłatnego sprawdzenia kompatybilności przez SMS na numer 80233. Inne operatory również oferują podobne usługi weryfikacji przez infolinie.
Warto również sprawdzić, czy twoja karta SIM obsługuje 4G. Jeśli została wydana przed 2015 rokiem, prawdopodobnie potrzebuje wymiany. Większość operatorów oferuje bezpłatną wymianę w swoich salonach.
Co zrobić już dziś:
Sprawdź ikonkę sieci w telefonie – jeśli widzisz 4G, LTE lub 5G, jesteś bezpieczny. Jeśli wyświetla się tylko 3G lub H+, potrzebujesz nowego telefonu. Skontaktuj się z obsługą klienta swojego operatora, aby sprawdzić kompatybilność karty SIM.
Jeśli musisz wymienić telefon, rozważ zakup modelu z obsługą 5G – to inwestycja na przyszłość. Sprawdź, czy w twoim regionie nie rozpoczęto już procesu wyłączania 3G.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.