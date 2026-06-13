Miliony seniorów czekało na 1600 zł z ZUS. Komisja Sejmowa podjęła decyzję
Od miesięcy temat 1600 plus dla seniorów elektryzuje polskich emerytów bardziej niż jakakolwiek inna propozycja socjalna. W sieci krążą setki pytań, fałszywe formularze ZUS i obietnice szybkiej wypłaty. Rzeczywistość jest twarda: w 2026 roku świadczenie to nie istnieje w polskim prawie, ZUS nie prowadzi żadnego naboru wniosków, a Komisja Sejmowa właśnie zamknęła drzwi – przynajmniej na jakiś czas.
Czym naprawdę jest 1600 plus – i dlaczego nazwa jest myląca
Propozycja, która zelektryzowała internet, nie jest projektem rządowym ani inicjatywą prezydencką. To obywatelska petycja złożona w Sejmie – dokument, który parlament ma obowiązek rozpatrzyć, ale który nie jest równoznaczny z uchwaleniem ustawy. Pomysłodawcy nadali jej nazwę „1600 plus” celowo: to równowartość podwójnego świadczenia 800 plus, które co miesiąc trafia na dzieci. Nawiązanie do flagowego programu socjalnego wywołało u wielu emerytów naturalne poczucie niesprawiedliwości – skoro państwo wspiera młodych rodziców, dlaczego nie nagrodzi tych, którzy wychowali całe pokolenie podatników?
Projekt zakładał 1600 złotych miesięcznie dla małżeństw, czyli po 800 złotych dla każdego z rodziców. Warunkiem byłoby wychowanie co najmniej dwójki dzieci, które dziś legalnie pracują i odprowadzają podatki w Polsce. Projekt nie przewidywał żadnych kryteriów zdrowotnych ani dochodowych – jedynym wyznacznikiem miał być wkład w wychowanie nowego pokolenia.
Komisja zamknęła sprawę – ale nie do końca
Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zdecydowała o pozostawieniu petycji w sprawie 1600 plus bez dalszego rozpatrywania. Komisja uzasadniła swoją decyzję faktem, że w parlamencie trwają już prace nad bardzo zbliżonymi rozwiązaniami dotyczącymi wsparcia dla rodziców, którzy wychowali pracujących obywateli. Przewodnicząca komisji Urszula Augustyn wyjaśniła, że decyzja ma charakter formalny – równoległe procedowanie dwóch niemal identycznych petycji byłoby nieefektywne legislacyjnie.
Komisja do Spraw Petycji 8 października 2025 roku skierowała w podobnej sprawie dezyderat do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Posłowie chcieli poznać stanowisko resortu wobec idei dodatku dla rodziców-seniorów. Odpowiedź ministerstwa jest warunkiem dalszego procedowania. Nie oznacza to definitywnego końca pomysłu, ale w praktyce – żadnej perspektywy szybkiej wypłaty.
Ile kosztowałoby wdrożenie programu? Według wstępnych szacunków ekspertów – około 43 miliardów złotych rocznie. To więcej niż łączne wydatki na wypłatę trzynastych i czternastych emerytur dla wszystkich uprawnionych w Polsce. Przy obecnym deficycie budżetowym i kosztach rozbudowy obronności żaden ekonomista nie wskazuje realnego okna czasowego dla tego programu.
ZUS nie ma ani formularza, ani procedury – i to celowe
Tysiące emerytów szturmuje placówki ZUS i infolinię agencji z pytaniami o 1600 plus. Urzędnicy za każdym razem odpowiadają to samo: taki program nie istnieje. I mają rację – ZUS jest organem wykonawczym, który może wypłacać świadczenia wyłącznie na podstawie przepisów uchwalonych przez Sejm, podpisanych przez Prezydenta i opublikowanych w Dzienniku Ustaw. Petycja obywatelska nie spełnia żadnego z tych warunków. Dopóki nie powstanie ustawa z numerem Dz.U. i datą wejścia w życie – ZUS nie ma żadnej podstawy prawnej do działania.
Fałszywe wnioski i oszuści – to realne zagrożenie teraz
Ogromne zainteresowanie tematem błyskawicznie wykorzystali przestępcy. W mediach społecznościowych i na grupach dla seniorów krążą fałszywe linki do rzekomo oficjalnych formularzy ZUS gwarantujących wypłatę 1600 plus. Policja jednoznacznie ostrzega: kliknięcie w takie odnośniki może prowadzić do wyłudzenia numeru PESEL, danych osobowych, a nawet do przejęcia dostępu do konta bankowego. Ponieważ prawo dotyczące 1600 plus nie istnieje, żaden urzędnik – ani przez telefon, ani przez internet – nie ma prawa oferować pomocy w wypełnieniu wniosku o to świadczenie. Każda taka propozycja to oszustwo.
Co to oznacza dla Ciebie lub Twoich rodziców – i co realnie przysługuje w 2026 roku?
Na 1600 plus nie ma co liczyć w perspektywie najbliższych miesięcy, a być może lat. Ale seniorzy w Polsce nie zostali bez wsparcia. Bon Senioralny – nowe świadczenie uruchomione w 2026 roku – to pakiet usług opiekuńczych o wartości do 2150 złotych miesięcznie (pomoc w zakupach, higienie, dowozie do lekarza) dla osób po 75. roku życia, których bliscy pracują zawodowo. Kryterium dochodowe seniora to 3410 złotych brutto miesięcznie. Świadczenie uzupełniające 500 plus po marcowej waloryzacji trafia w pełnej kwocie do osób z emeryturą nieprzekraczającą 2187,67 złotych brutto. Trzynasta emerytura wypłacona wiosną 2026 roku wyniosła około 1970 złotych brutto, a czternasta planowana jest na jesień z progiem dochodowym 2900 złotych brutto. Jeśli ktoś z Twoich bliskich szuka fałszywych formularzy 1600 plus online – pokaż mu tę listę realnych świadczeń i zadzwoń z nim na infolinię ZUS pod numer 22 560 16 00.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.