Ministerstwo Finansów odbierze ulgę mieszkaniową milionom Polaków. Sprawdź, czy Cię to dotyczy

17 września 2025 19:41 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Resort finansów szykuje radykalne zmiany w uldze mieszkaniowej. Od 2026 roku prawo do zwolnienia z podatku będą mieć tylko osoby bez żadnej innej nieruchomości. Koniec z inwestowaniem w kolejne mieszkania przy wykorzystaniu ulgi podatkowej. Miliony właścicieli domów i mieszkań mogą stracić na tych zmianach.

Rewolucja w uldze mieszkaniowej – koniec z wieloma nieruchomościami

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT, który radykalnie zmienia zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej. Nowe przepisy mają wejść w życie od 2026 roku i oznaczają koniec ery, w której można było kupować kolejne nieruchomości z wykorzystaniem preferencji podatkowych.

Kluczowa zmiana: Z ulgi będą mogły korzystać wyłącznie osoby, które nie posiadają żadnej innej nieruchomości – ani mieszkania, ani domu, ani nawet działki budowlanej.

Obecnie system działa zupełnie inaczej. Podatnik może mieć kilka nieruchomości i nadal skorzystać z ulgi przy sprzedaży jednej z nich, jeśli środki przeznaczy na „własne cele mieszkaniowe”. Nawet Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w wyroku z 2017 roku, że liczba posiadanych nieruchomości nie ma znaczenia dla prawa do ulgi.

Co oznacza to dla Twojego portfela?

Planowane zmiany uderzą w miliony Polaków, szczególnie tych, którzy inwestują w nieruchomości lub planują poprawić warunki mieszkaniowe.

Przykład z życia: Pani Anna z Krakowa ma mieszkanie po babci na Podgórzu i kupiła nowe na Kazimierzu za kredyt. Chce sprzedać stare mieszkanie i przeznaczyć pieniądze na spłatę kredytu. Obecnie może skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Po zmianach – już nie, bo ma drugie mieszkanie.

Komu zmiany zaszkodzą najbardziej:

  • Osobom dzielącym się nieruchomościami z rodzicami (nawet symboliczne udziały wykluczą z ulgi)
  • Inwestorom kupującym mieszkania na wynajem
  • Rodzinom planującym wymianę mieszkania na większe
  • Spadkobiercom, którzy odziedziczyli nieruchomości i chcą je sprzedać

Potencjalne straty finansowe: Bez ulgi mieszkaniowej podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi 19% od zysku. Przy sprzedaży mieszkania za 500 000 zł kupionegoego za 300 000 zł, podatek wyniesie 38 000 zł zamiast 0 zł z ulgą.

Jak działa obecna ulga mieszkaniowa

Obecnie ulga mieszkaniowa to jedno z najważniejszych zwolnień podatkowych w Polsce. Pozwala uniknąć 19% podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości, jeśli nastąpiła ona przed upływem 5 lat od nabycia.

Warunki ulgi w 2025 roku:

  • Przychód ze sprzedaży musi zostać przeznaczony na „własne cele mieszkaniowe” w ciągu 3 lat
  • Nie ma ograniczeń co do liczby posiadanych nieruchomości
  • Do celów mieszkaniowych zalicza się zakup, budowę, remont, a nawet spłatę kredytu mieszkaniowego

Szeroki katalog wydatków: Według interpretacji Ministerstwa Finansów z 2021 roku, na własne cele mieszkaniowe można przeznaczyć środki na zakup kuchenek, lodówek, zmywarek, a nawet mebli w zabudowie i szaf wnękowych.

Dlaczego rząd wprowadza zmiany?

Resort finansów argumentuje, że obecne przepisy są zbyt liberalne i prowadzą do nadużyć. Problem według MF: brak precyzyjnej definicji „własnych celów mieszkaniowych” pozwala na bardzo szerokie interpretacje.

Małgorzata Samborska z Grant Thornton wyjaśnia: „W praktyce wystarczy, że podatnik zamieszka w nowym lokalu choćby tymczasowo, by spełnić warunek ulgi”. Ministerstwo uważa, że to umożliwia obchodzenie przepisów przez osoby inwestujące w kolejne nieruchomości.

Cel rządu: Uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Każda transakcja, która wcześniej była zwolniona, teraz będzie generować 19% podatek od zysku.

Eksperci ostrzegają przed problemami praktycznymi

Specjaliści podatkowi wskazują na liczne problemy, które mogą wyniknąć z nowych przepisów.

Małgorzata Samborska ostrzega: „Przepisy będzie można łatwo ominąć. Wystarczy, że podatnik przepisze ułamek własności innej osobie.” To oznacza, że zamożniejsi podatnicy znajdą sposoby na obejście ograniczeń, a ucierpi przeciętny Kowalski.

Problematyczne sytuacje:

  • Współwłasność z rodzicami: Osoba mająca 1% udziału w domu rodzinnym straci prawo do ulgi
  • Spadki: Dziedziczenie nawet symbolycznego udziału w nieruchomości wykluczy z ulgi
  • Sytuacje przejściowe: Ktoś może kupić nowe mieszkanie przed sprzedażą starego z powodów praktycznych (np. oczekiwanie na zakończenie budowy)

Potrzebne są precyzyjne wyjątki

Eksperci postulują wprowadzenie jasnych wyjątków, które nie skrzywdzą podatników w trudnych sytuacjach życiowych.

Propozycje zmian:

  1. Wyjątek dla udziałów nominalnych – nieuwzględnianie udziałów poniżej np. 10%
  2. Okresy przejściowe – możliwość posiadania dwóch mieszkań przez określony czas podczas przeprowadzki
  3. Wyjątki rodzinne – nieuwzględnianie współwłasności z rodzicami w przypadku niemożności faktycznego zamieszkania
  4. Definicja mieszkania faktycznego – uwzględnianie tylko nieruchomości, w których podatnik rzeczywiście mieszka

Harmonogram zmian – kiedy wejdą w życie

Projekt ustawy ma trafić pod obrady rządu w III kwartale 2025 roku. Do końca września zostały tylko dwa tygodnie, więc termin może zostać przesunięty.

Przewidywany harmonogram:

  • Koniec 2025 r. – przyjęcie projektu przez rząd
  • I półrocze 2026 r. – procedowanie w Sejmie
  • 1 stycznia 2026 r. – wejście w życie nowych przepisów (prawdopodobny termin)

Ważne dla podatników: Osoby planujące sprzedaż nieruchomości powinny rozważyć sfinalizowanie transakcji jeszcze w 2025 roku, by móc skorzystać z obecnych, korzystniejszych przepisów.

Co mogą zrobić właściciele nieruchomości

Jeśli planujesz sprzedaż nieruchomości i chcesz skorzystać z ulgi mieszkaniowej, czas działa na Twoją niekorzyść.

Działania do podjęcia przed zmianami:

  1. Przyspiesz planowaną sprzedaż – najlepiej sfinalizować ją do końca 2025 roku
  2. Sprawdź, czy faktycznie masz inne nieruchomości – nawet symboliczne udziały mogą wykluczyć z ulgi
  3. Rozważ przepisanie udziałów – jeśli masz niewielkie udziały w innych nieruchomościach, zastanów się nad ich przepisaniem na rodzinę
  4. Przygotuj dokumentację – zbierz wszystkie dokumenty potwierdzające wydatki na cele mieszkaniowe

Case study: Pan Marek z Warszawy ma 5% udziału w domu rodzinnym po dziadku i właśnie kupił mieszkanie za kredyt. Chce sprzedać stare mieszkanie i spłacić kredyt. Przy obecnych przepisach może skorzystać z ulgi. Po zmianach – nie, bo ma udziały w domu rodzinnym. Rozwiązanie: przed sprzedażą powinien przepisać udziały na rodziców.

Inne zmiany w podatkach planowane na 2026 rok

Ograniczenie ulgi mieszkaniowej to tylko jedna z planowanych przez MF zmian. Resort pracuje też nad innymi modyfikacjami:

Zmiany w uldze IP Box – planowane ograniczenia w preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z własności intelektualnej

Modyfikacje w programach lojalnościowych – zamknięcie luki pozwalającej na niższe opodatkowanie wynagrodzeń wypłacanych w formie instrumentów finansowych

Nowe definicje ustawowe – precyzyjne określenie pojęć, które obecnie są przedmiotem sporów interpretacyjnych

Wpływ na rynek nieruchomości

Eksperci przewidują, że zmiany w uldze mieszkaniowej mogą wpłynąć na rynek nieruchomości.

Potencjalne skutki:

  • Przyspieszone sprzedaże w 2025 roku – właściciele będą chcieli sfinalizować transakcje przed zmianami
  • Spadek aktywności inwestorów – ograniczenie atrakcyjności inwestycji w kolejne nieruchomości
  • Zmiany w strategiach inwestycyjnych – przesunięcie ku innym formom inwestowania
  • Wzrost znaczenia 5-letniego okresu – większy nacisk na trzymanie nieruchomości ponad 5 lat

Opinia eksperta: Jak komentuje analityk rynku nieruchomości: „Te zmiany mogą ostro wyhamować segment inwestycyjny. Wielu inwestorów kupujących mieszkania na wynajem korzystało z ulgi mieszkaniowej przy reinwestowaniu zysków.”

Argumenty za i przeciw zmianom

Argumenty za ograniczeniem ulgi:

  • Uszczelnienie systemu podatkowego
  • Zwiększenie wpływów budżetowych
  • Ograniczenie spekulacji na rynku nieruchomości
  • Większa sprawiedliwość podatkowa

Argumenty przeciwko:

  • Ograniczenie mobilności mieszkaniowej obywateli
  • Utrudnienie poprawy warunków mieszkaniowych
  • Skomplikowanie sytuacji spadkobierców
  • Możliwość obchodzenia przepisów przez zamożniejszych

Porównanie z innymi krajami UE

W większości krajów Unii Europejskiej systemy podatkowe dotyczące nieruchomości są bardziej restrykcyjne niż w Polsce.

Niemcy: Podatek od zysków kapitałowych wynosi 25%, ale po 10 latach vlastności nieruchomość można sprzedać bez podatku

Francja: Progresywny podatek od zysków – od 19% do 34%, ze zwolnieniem dla głównego miejsca zamieszkania

Wielka Brytania: Podatek od zysków kapitałowych do 28% dla nieruchomości, z wyjątkiem głównego miejsca zamieszkania

Polska po zmianach będzie miała jedną z bardziej restrykcyjnych regulacji, ograniczając ulgę tylko do osób bez żadnej innej nieruchomości.

Rekomendacje dla podatników

W obliczu nadchodzących zmian eksperci radzą właścicielom nieruchomości przemyślane działania:

Krótkoterminowe (do końca 2025 r.):

  • Przyspieszenie planowanych transakcji sprzedaży
  • Sprawdzenie statusu prawnego wszystkich posiadanych nieruchomości
  • Ewentualne uporządkowanie współwłasności

Długoterminowe (po 2026 r.):

  • Zmiana strategii inwestycyjnej w nieruchomości
  • Rozważenie innych form inwestowania
  • Planowanie transakcji po upływie 5 lat od nabycia

Planowane zmiany w uldze mieszkaniowej to jedna z największych reform podatkowych ostatnich lat w obszarze nieruchomości. Miliony Polaków mogą stracić prawo do znaczących ulg podatkowych, dlatego warto już teraz przygotować się na nadchodzące zmiany.

