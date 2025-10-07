Ministerstwo zmienia reguły gry. Wielu sędziów straci szansę na KRS?
Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje duże zmiany w zasadach wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Nowe przepisy mają wprowadzić wymóg co najmniej 10-letniego stażu orzeczniczego dla sędziów ubiegających się o mandat. Wciąż jednak nie wiadomo, od jakiego momentu ten okres będzie liczony, a dodatkowo trwają spory o to, kto przeprowadzi wybory do KRS – PKW czy sądy apelacyjne.
Ministerstwo szykuje zmiany w KRS. Sędziowie dostaną nowy warunek
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Kluczowa zmiana dotyczy zasad wyboru sędziowskiej części tego organu. Według projektu, kandydować będą mogli tylko ci sędziowie, którzy mają co najmniej 10-letni staż orzeczniczy.
Jak ustalił „Dziennik Gazeta Prawna”, wciąż otwarta pozostaje kwestia, jak liczyć wymagany staż. W resorcie sprawiedliwości trwają dyskusje, czy okres ten powinien zaczynać się od momentu nominacji na pierwsze stanowisko sędziowskie, czy dopiero od objęcia stanowiska w sądzie, w którym kandydat aktualnie orzeka. To rozstrzygnięcie będzie miało kluczowe znaczenie dla tego, kto będzie mógł ubiegać się o miejsce w KRS.
Drugim punktem spornym jest to, kto zorganizuje wybory do rady. Rozważane są dwa scenariusze: przeprowadzenie głosowania przez Państwową Komisję Wyborczą albo przez sądy apelacyjne. Projektodawcy biorą też pod uwagę zagwarantowanie, że każda apelacja będzie miała swojego przedstawiciela w KRS.
Zmiany w KRS od lat budzą emocje i są jednym z najgorętszych tematów w debacie publicznej. Nowe przepisy mają rozstrzygnąć nie tylko kwestię wyboru członków rady, ale też zapewnić jej bardziej przejrzyste funkcjonowanie. Ministerstwo zapowiada, że projekt zostanie przedstawiony w najbliższych tygodniach.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.