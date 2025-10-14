Moja Biedronka ma tajemnicę. Tylko nieliczni wiedzą, jak z niej skorzystać! Polacy tracą przez brak tej opcji
Mało kto o tym wie, ale karta Moja Biedronka ma ukrytą funkcję, która pozwala płacić za zakupy bez portfela i bez wpisywania kodu BLIK. Wystarczy aktywować ją w aplikacji za symboliczny grosz, by w kilka sekund finalizować transakcję jednym kliknięciem. Dla milionów klientów to może być prawdziwa rewolucja przy sklepowej kasie.
Ukryta funkcja w karcie Moja Biedronka. Polacy nie mają pojęcia, że mogą ją włączyć za grosz
Karta Moja Biedronka to nieodłączny element codziennych zakupów milionów Polaków. Dzięki niej można korzystać z rabatów, kuponów i specjalnych promocji. Ale niewielu klientów wie, że program lojalnościowy skrywa funkcję, która potrafi całkowicie odmienić sposób płacenia w sklepie. Wystarczy jeden klik i symboliczna opłata – a portfel można zostawić w domu.
Nie tylko rabaty. Aplikacja Moja Biedronka to centrum zarządzania zakupami
Aplikacja „Moja Biedronka” to znacznie więcej niż tylko cyfrowa karta lojalnościowa. Umożliwia przeglądanie gazetek, tworzenie list zakupów czy sprawdzanie cen produktów poprzez skanowanie kodów kreskowych. Co więcej – pozwala zachować historię zakupów, dzięki czemu nie trzeba już gromadzić paragonów.
Jednak najciekawszą funkcją, o której wie wciąż niewielu klientów, jest możliwość płacenia BLIKIEM bez kodu. To rozwiązanie, które nie tylko skraca czas przy kasie, ale też zwiększa bezpieczeństwo transakcji.
Jak działa płatność BLIKIEM bez kodu w Biedronce?
Funkcja pozwala zapłacić za zakupy bez konieczności wpisywania sześciocyfrowego kodu z aplikacji bankowej. Wystarczy zeskanować kartę Moja Biedronka przy kasie – tradycyjnej lub samoobsługowej – a następnie zatwierdzić transakcję jednym kliknięciem w powiadomieniu z banku.
Aby aktywować płatność, należy:
- zalogować się do aplikacji Moja Biedronka,
- wejść w zakładkę „Więcej” i wybrać „Płatności BLIK bez kodu”,
- kliknąć „Włącz” i wykonać jednorazową transakcję aktywacyjną na 1 grosz,
- zatwierdzić płatność w aplikacji bankowej i dodać Biedronkę do zaufanych sklepów.
Po wykonaniu tych kroków – płatność w sklepie będzie przebiegać błyskawicznie, bez wpisywania kodów czy sięgania po portfel.
Nowoczesne zakupy za grosz
Usługa dostępna jest zarówno przy tradycyjnych kasach, jak i samoobsługowych. Cały proces aktywacji kosztuje symboliczny grosz, a korzyści są nieporównywalnie większe. Dla wielu klientów to rewolucja – wystarczy mieć przy sobie telefon z aplikacją, by zrobić pełne zakupy bez gotówki i bez portfela.
Eksperci zwracają uwagę, że takie rozwiązania będą w przyszłości standardem. Polska od lat znajduje się w czołówce krajów, które najszybciej adaptują nowoczesne płatności, a Biedronka – jako jedna z największych sieci handlowych – konsekwentnie inwestuje w rozwój technologii ułatwiających życie klientom.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.