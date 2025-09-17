MON może zabrać Twój dom i samochód. Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka

17 września 2025

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał rozporządzenie określające limity przejęć prywatnego majątku na 2025 rok. Wojsko może zarekwirować 400 nieruchomości, 50 pojazdów i 15 maszyn należących do obywateli. To nie nowe przepisy, ale konkretne liczby budzą niepokój Polaków. Sprawdź, kogo dotyczy i jak się zabezpieczyć.

Konkretne liczby, które niepokoją właścicieli

Rozporządzenie MON na 2025 rok precyzyjnie określa maksymalne limity możliwych przejęć prywatnego majątku:

  • 400 nieruchomości – głównie na potrzeby komisji lekarskich i kwalifikacji wojskowych
  • 50 pojazdów samochodowych – od ciężarówek po samochody osobowe
  • 10 przyczep lub naczep – do transportu sprzętu wojskowego
  • 5 maszyn – przede wszystkim sprzęt budowlany i przeładunkowy

To kontynuacja przepisów z ustawy o obronie Ojczyzny, ale po raz pierwszy tak jasno określono skalę możliwych działań. Dokument nie wprowadza nowych praw wojska, ale konkretyzuje je w sposób, który budzi zrozumiałe obawy obywateli.

Twój samochód w pierwszej kolejności – kto jest najbardziej narażony

Pojazdy priorytetowe dla wojska:

  • Samochody ciężarowe wszystkich typów
  • Furgony i autobusy
  • Pojazdy specjalne z przyczepami
  • W ostateczności – nawet samochody osobowe

Maszyny najbardziej pożądane:

  • Koparki, spycharki, równiarki
  • Dźwigi, żurawie, podnośniki
  • Sprzęt przeładunkowy i ziemny
  • Maszyny samobieżne i niesamobieżne

Kto jest w grupie największego ryzyka:

  1. Firmy budowlane – posiadają pożądany przez wojsko sprzęt ciężki
  2. Przedsiębiorstwa transportowe – mają ciężarówki i naczepy
  3. Firmy przewozowe – autobusy mogą służyć do transportu żołnierzy
  4. Właściciele firm wynajmu sprzętu – koncentrują największą liczbę maszyn

Co oznacza to dla Twojego biznesu i rodziny?

Praktyczne konsekwencje przejęcia:

  • Utrata dochodów – nie możesz korzystać z pojazdu służbowego lub zarobkowego
  • Problemy logistyczne – brak samochodu może sparaliżować działalność firmy
  • Straty czasowe – przywrócenie normalnego funkcjonowania po zwrocie sprzętu
  • Ryzyko uszkodzeń – wojsko odpowiada za szkody, ale procedury mogą być długie

Przykład z życia: Pan Marek z Krakowa prowadzi firmę budowlaną. Ma koparkę wartą 300 000 zł, która jest podstawą jego zarobków. Jeśli zostanie zarekwirowana na miesiąc podczas ćwiczeń, straci nie tylko dochody z realizacji zleceń, ale może też stracić klientów, którzy pójdą do konkurencji.

Odszkodowania – ile można otrzymać:

  • Ciężarówki: ryczałt za dobę użytkowania (kwoty zależne od typu)
  • Samochody osobowe: 0,52 zł za kilometr dla silników do 900 cm³
  • Nieruchomości: 1,36 zł za m² powierzchni użytkowej za dobę
  • Maszyny budowlane: stawki indywidualne według wyceny

Kiedy wojsko może sięgnąć po Twój majątek

Sytuacje umożliwiające przejęcie:

  1. Ćwiczenia wojskowe – regularne manewry wymagające sprzętu cywilnego
  2. Klęski żywiołowe – powodzie, pożary, inne katastrofy naturalne
  3. Akcje ratunkowe – gdy potrzebny jest specjalistyczny sprzęt
  4. Kwalifikacje wojskowe – komisje lekarskie potrzebują budynków
  5. Zarządzanie kryzysowe – szerokie spektrum sytuacji nadzwyczajnych

Ważne: Nie dotyczy to tylko sytuacji wojennych. Wojsko może przejąć majątek już w czasie pokoju, podczas rutynowych działań związanych z obronnością kraju.

Case study: Podczas powodzi w 2024 roku wojsko przejęło prywatne koparki i ciężarówki do budowy wałów przeciwpowodziowych. Właściciele nie mogli odmówić, ale otrzymali odszkodowania za okres użytkowania sprzętu.

Lokalne władze decydują o Twoim losie

Kto podejmuje decyzje:

  • Wójtowie – w gminach wiejskich
  • Burmistrzowie – w miastach do 100 000 mieszkańców
  • Prezydenci miast – w większych ośrodkach miejskich

Proces przejęcia:

  1. Wojsko składa wniosek do lokalnych władz
  2. Samorządowcy wydają decyzję administracyjną
  3. Właściciel otrzymuje zawiadomienie
  4. Majątek musi zostać przekazany w określonym terminie

Twoje prawa w procedurze:

  • Prawo do odwołania – masz 14 dni od otrzymania decyzji
  • Prawo do odszkodowania – za czas użytkowania i ewentualne szkody
  • Prawo do zwrotu – po ustaniu potrzeby wojsko musi zwrócić majątek

Jak się zabezpieczyć przed przejęciem

Działania prewencyjne:

  1. Dokumentuj stan techniczny – rób zdjęcia i opisy przed ewentualnym przejęciem
  2. Ubezpiecz majątek – sprawdź, czy polisa obejmuje sytuacje wojenne i kryzysowe
  3. Diversyfikuj ryzyko – nie trzymaj całego biznesu w jednym pojeździe lub maszynie
  4. Przygotuj procedury zastępcze – plan na wypadek utraty kluczowego sprzętu

Porady prawne:

  • Nie można odmówić – przejęcie ma charakter przymusowy
  • Można się odwołać – ale tylko w terminie 14 dni
  • Trzeba współpracować – opór może skutkować konsekwencjami prawnymi
  • Warto negocjować warunki – termin zwrotu, sposób transportu, ubezpieczenie

Branże najbardziej narażone na przejęcia

Budownictwo i roboty ziemne:

  • Firmy posiadające koparki, spycharki, żurawie
  • Przedsiębiorstwa zajmujące się pracami drogowymi
  • Firmy wyburzeniowe i rozbiórkowe

Transport i logistyka:

  • Przewoźnicy drogowi z ciężarówkami
  • Firmy spedycyjne z naczepami i przyczepami
  • Przedsiębiorstwa transportu publicznego

Nieruchomości komercyjne:

  • Właściciele sal konferencyjnych i eventowych
  • Gestorzy centrów szkoleniowych
  • Firmy wynajmujące powierzchnie biurowe

Mechanizm odszkodowań – ile można odzyskać

System ryczałtowy – państwo płaci według z góry ustalonych stawek, niezależnie od rzeczywistych strat właściciela:

Za pojazdy ciężarowe:

  • Stawki zróżnicowane według typu i ładowności
  • Ryczałt naliczany za każdą dobę użytkowania
  • Dodatkowo rekompensata za paliwo i eksploatację

Za nieruchomości:

  • 1,36 zł za m² powierzchni użytkowej za dobę
  • Stawka niska w porównaniu z komercyjnymi czynszami
  • Nie uwzględnia utraconych dochodów z działalności

Za maszyny budowlane:

  • Wycena indywidualna każdego egzemplarza
  • Stawki uzależnione od wartości i specjalizacji
  • Najwyższe ryczałty za sprzęt specjalistyczny

Problem: Ryczałty często nie pokrywają rzeczywistych strat ekonomicznych właściciela, szczególnie utraconych dochodów z działalności gospodarczej.

Czy można uniknąć przejęcia majątku?

Sposoby ograniczenia ryzyka:

  1. Zmiana formy prawnej własności – przekazanie majątku na osoby fizyczne zamiast firm
  2. Rozproszenie geograficzne – trzymanie sprzętu w różnych lokalizacjach
  3. Leasing zamiast własności – teoretycznie komplikuje procedury przejęcia
  4. Planowanie czasowe – unikanie dużych inwestycji w okresach napiętej sytuacji międzynarodowej

Uwaga prawna: Ustawa mówi o „posiadaczu”, nie właścicielu. Oznacza to, że nawet pojazdy w leasingu mogą zostać przejęte od użytkownika.

Porównanie z innymi krajami NATO

Estonia: Podobne przepisy, ale wyższe odszkodowania i krótsze procedury Litwa: System oparty na dobrowolnych umowach z przedsiębiorcami Norwegia: Rozbudowany system rezerw strategicznych ogranicza potrzebę przejęć Niemcy: Szczegółowe regulacje z wysokimi gwarancjami finansowymi dla właścicieli

Polska na tle sojuszników: Nasze regulacje są typowe dla krajów NATO położonych blisko granicy z Rosją, ale system odszkodowań jest mniej korzystny niż w krajach zachodnich.

Przyszłość przepisów – co się może zmienić

Planowane modyfikacje:

  • Możliwe podwyższenie stawek odszkodowawczych
  • Rozszerzenie katalogu przejmowanego sprzętu
  • Uproszczenie procedur w sytuacjach kryzysowych
  • Wprowadzenie systemu dobrowolnych umów z firmami

Eksperci sugerują: W obliczu wojny na Ukrainie przepisy mogą zostać zaostrzone, a limity zwiększone. Firmy powinny przygotować się na większą aktywność wojska w przejmowaniu cywilnego majątku.

Co robić, jeśli otrzymałeś wezwanie

Natychmiastowe działania:

  1. Nie panikuj – to standardowa procedura prawna
  2. Sprawdź dokumenty – czy decyzja jest prawidłowo wydana
  3. Skontaktuj się z prawnikiem – masz 14 dni na odwołanie
  4. Przygotuj sprzęt – udokumentuj stan przed przekazaniem
  5. Zadbaj o ubezpieczenie – powiadom ubezpieczyciela

Długoterminowe konsekwencje:

  • Możliwość kolejnych wezwań w przyszłości
  • Wpis do bazy sprzętu dostępnego dla wojska
  • Potrzeba planowania działalności z uwzględnieniem tego ryzyka

Pamiętaj: Przejęcie majątku przez wojsko to legalny proces przewidziany prawem. Można go kwestionować w ramach procedur odwoławczych, ale nie można go zignorować bez konsekwencji prawnych.

Przepisy o świadczeniach rzeczowych istnieją od lat, ale w obecnej sytuacji geopolitycznej nabierają nowego znaczenia. Właściciele firm i prywatni przedsiębiorcy powinni być świadomi swoich obowiązków i praw, by w razie potrzeby odpowiednio się przygotować.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

