Morawiecki alarmuje: Kolejne drony nad Polską. „Wróg testuje naszą czujność”

10 września 2025 08:15 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polska mierzy się z kolejną falą naruszeń przestrzeni powietrznej. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że nad terytorium naszego kraju spadają kolejne drony. To – jak zaznaczył – „test naszej czujności, odporności i sprawności”.

Fot. Warszawa w Pigułce

Wojsko działa. Premier apeluje o spokój

Szef rządu zaapelował do wszystkich obywateli o przestrzeganie poleceń służb oraz o zachowanie spokoju. Podkreślił, że Wojsko Polskie działa sprawnie i skutecznie, zasługując na szczególne uznanie za szybkie i profesjonalne reakcje.

„W takich chwilach liczy się lojalność, solidarność i odpowiedzialność” – dodał Morawiecki. „Razem damy radę. Wroga pokonamy”.

Naruszenia w powietrzu. Co wiemy do tej pory?

Z informacji przekazywanych przez instytucje państwowe wynika, że na terytorium RP wciąż mogą przedostawać się niezidentyfikowane obiekty powietrzne – prawdopodobnie drony. Trwa analiza kierunku ich pochodzenia oraz możliwych intencji.

Poprzednie komunikaty potwierdzały, że część z nich została zestrzelona, a pozostałości mogą zawierać niebezpieczne materiały – dlatego służby apelują o niedotykanie żadnych podejrzanych obiektów, tylko zgłaszanie ich pod numerem 112.

Obywatelu – to ważne! Co robić?

  • Śledź tylko oficjalne komunikaty (MON, Dowództwo Operacyjne RSZ, ULC, MSWiA).

  • Nie rozpowszechniaj niesprawdzonych informacji w internecie.

  • W razie odnalezienia szczątków dronów – nie dotykaj, zadzwoń pod 112.

  • Zachowaj czujność, ale nie panikuj. Wojsko działa.

Co to oznacza dla Polski?

Incydenty te pokazują, że sytuacja geopolityczna w regionie pozostaje napięta, a Polska – jako członek NATO – jest jednocześnie celem możliwych prowokacji. Każdy taki przypadek sprawdzany jest we współpracy z sojusznikami. Wojsko i służby pozostają w pełnej gotowości.

