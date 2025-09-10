Morawiecki alarmuje: Kolejne drony nad Polską. „Wróg testuje naszą czujność”
Polska mierzy się z kolejną falą naruszeń przestrzeni powietrznej. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że nad terytorium naszego kraju spadają kolejne drony. To – jak zaznaczył – „test naszej czujności, odporności i sprawności”.
Kolejne drony spadają na polskie terytorium. To test naszej czujności, odporności i sprawności.
Proszę wszystkich o stosowanie się do poleceń służb i zachowanie spokoju.
Wojsko Polskie działa sprawnie i skutecznie – uznanie dla naszych żołnierzy!
W takich chwilach liczy się…
— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 10, 2025
Wojsko działa. Premier apeluje o spokój
Szef rządu zaapelował do wszystkich obywateli o przestrzeganie poleceń służb oraz o zachowanie spokoju. Podkreślił, że Wojsko Polskie działa sprawnie i skutecznie, zasługując na szczególne uznanie za szybkie i profesjonalne reakcje.
„W takich chwilach liczy się lojalność, solidarność i odpowiedzialność” – dodał Morawiecki. „Razem damy radę. Wroga pokonamy”.
Naruszenia w powietrzu. Co wiemy do tej pory?
Z informacji przekazywanych przez instytucje państwowe wynika, że na terytorium RP wciąż mogą przedostawać się niezidentyfikowane obiekty powietrzne – prawdopodobnie drony. Trwa analiza kierunku ich pochodzenia oraz możliwych intencji.
Poprzednie komunikaty potwierdzały, że część z nich została zestrzelona, a pozostałości mogą zawierać niebezpieczne materiały – dlatego służby apelują o niedotykanie żadnych podejrzanych obiektów, tylko zgłaszanie ich pod numerem 112.
Obywatelu – to ważne! Co robić?
-
Śledź tylko oficjalne komunikaty (MON, Dowództwo Operacyjne RSZ, ULC, MSWiA).
-
Nie rozpowszechniaj niesprawdzonych informacji w internecie.
-
W razie odnalezienia szczątków dronów – nie dotykaj, zadzwoń pod 112.
-
Zachowaj czujność, ale nie panikuj. Wojsko działa.
Co to oznacza dla Polski?
Incydenty te pokazują, że sytuacja geopolityczna w regionie pozostaje napięta, a Polska – jako członek NATO – jest jednocześnie celem możliwych prowokacji. Każdy taki przypadek sprawdzany jest we współpracy z sojusznikami. Wojsko i służby pozostają w pełnej gotowości.
