MSWiA ostrzega: te sygnały mogą uratować Ci życie! Sprawdź, co oznaczają i jak reagować
Głośny, modulowany dźwięk syren to nie tylko element ćwiczeń, ale przede wszystkim ostrzeżenie przed realnym zagrożeniem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że znajomość sygnałów alarmowych i właściwe zachowanie w sytuacjach kryzysowych mogą uratować życie. Dlatego warto wiedzieć, jak rozpoznać poszczególne komunikaty i jak reagować, gdy zostaną uruchomione.
MSWiA przypomina: syreny i alerty ostrzegą przed zagrożeniem
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało nowe wytyczne dotyczące systemu ostrzegania obywateli w sytuacjach kryzysowych. Jak podkreśla resort, bezpieczeństwo Polaków to nie tylko praca służb i wojska, ale także sprawne informowanie o potencjalnych zagrożeniach. Właśnie temu służą syreny alarmowe, alerty RCB oraz Regionalny System Ostrzegania.
Alerty i komunikaty – jak działają?
W razie zagrożenia informacje mogą docierać do obywateli różnymi kanałami. MSWiA wymienia m.in. Regionalny System Ostrzegania, komunikaty w mediach i internecie, przekazy radiowe i telewizyjne, a także wiadomości SMS w ramach alertu RCB. Ten ostatni trafia do wszystkich telefonów znajdujących się na obszarze niebezpieczeństwa – niezależnie od sieci operatora.
Resort zaznacza, że źródłem ostrzeżeń są zarówno ministerstwa, służby mundurowe, jak i instytucje takie jak IMGW. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na burze, powodzie, katastrofy, a także zagrożenia militarne czy cyberataki.
Syreny alarmowe – co oznaczają poszczególne sygnały?
Syreny to nadal podstawowy sposób ostrzegania w nagłych sytuacjach. Mogą być uruchamiane zarówno w razie realnego zagrożenia, jak i podczas ćwiczeń organizowanych przez wojewodów. MSWiA przypomina, że:
- ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej to modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty,
- odwołanie alarmu oznacza ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty,
- alarm dla jednostki ochrony przeciwpożarowej to trzykrotne powtórzenie wzrastającego i opadającego dźwięku,
- ćwiczenia i treningi sygnalizowane są ciągłym dźwiękiem przez minutę.
Każdemu sygnałowi towarzyszy zapowiedź słowna oraz żółty trójkąt – symbol alarmowy widoczny w przestrzeni publicznej i mediach.
Jak zachować się podczas alarmu?
Resort podkreśla, że w momencie uruchomienia syren najważniejsze jest zachowanie spokoju i stosowanie się do komunikatów. Obywatele powinni jak najszybciej włączyć radio lub telewizję, aby poznać szczegóły zagrożenia. Zaleca się także upewnienie się, gdzie są domownicy i przekazanie im informacji o niebezpieczeństwie.
W przypadku przebywania poza domem należy skontaktować się z najbliższymi i ustalić dalszy sposób komunikacji. Jak przypomina MSWiA, odpowiedzialne zachowanie i reagowanie zgodnie z zaleceniami może uratować zdrowie i życie.
Poradnik bezpieczeństwa dla obywateli
Wspólny projekt MON, MSWiA i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – „Poradnik bezpieczeństwa” – to dodatkowe źródło praktycznych informacji dla obywateli. Dokument zawiera wskazówki, jak postępować w sytuacjach takich jak wojna, klęski żywiołowe czy awarie infrastruktury krytycznej.
Resort apeluje, by każdy zapoznał się z materiałami dostępnymi na stronie rządowej i pamiętał, że system ostrzegania to element codziennej ochrony, z którego należy korzystać poważnie.
