MSWiA wydaje komunikat! Rosyjski atak. Odnaleziono 7 maszyn i szczątki pocisku
Sytuacja związana z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony wciąż się rozwija. Jak poinformowała rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka, do godziny 11:00 służby odnalazły łącznie siedem dronów oraz szczątki jednego pocisku.
💬Na godzinę 11:00 łącznie odnaleziono 7 dronów oraz szczątki jednego pocisku. Służby podległe #MSWiA były i są w ścisłej koordynacji z @MON_GOV_PL i #WP – stale w najwyższej gotowości od godzin nocnych, aby zapewnić bezpieczeństwo i sprawną reakcję. pic.twitter.com/nfHmtOc71V
— Karolina Gałecka (@K_Galecka) September 10, 2025
Gotowość od godzin nocnych
Jednostki podległe MSWiA od pierwszych godzin nocnych pozostają w najwyższej gotowości. Pracują one w ścisłej koordynacji z Ministerstwem Obrony Narodowej i Wojskiem Polskim. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz sprawna neutralizacja zagrożenia. – Służby działają nieprzerwanie, aby każdy odnaleziony obiekt został zabezpieczony – podkreśliła Karolina Gałecka.
Współpraca cywilno-wojskowa
Znaleziska z ostatnich godzin pokazują, że sytuacja wymaga ścisłej współpracy pomiędzy służbami cywilnymi i armią. Wojsko zajmuje się neutralizacją obiektów w powietrzu, a straż pożarna, policja i inne formacje porządkowe dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i terenów, gdzie spadły elementy dronów.
Apel do mieszkańców
MSWiA przypomina, aby pod żadnym pozorem nie zbliżać się do szczątków dronów ani innych obiektów, które mogą stanowić zagrożenie. Każdy taki przypadek należy zgłosić policji. Władze podkreślają, że niektóre elementy mogą zawierać materiały wybuchowe, dlatego konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności.
Najpoważniejszy incydent od lat
To jeden z największych incydentów związanych z naruszeniem polskiego nieba od wybuchu wojny na Ukrainie. Eksperci wskazują, że działania Rosji są próbą destabilizacji i sprawdzania reakcji zarówno Polski, jak i całego NATO. Rząd zapowiada, że bezpieczeństwo obywateli pozostaje priorytetem, a systemy obrony przeciwlotniczej będą dalej wzmacniane.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.