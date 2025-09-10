MSZ Litwy reaguje na atak dronów: „NATO musi działać natychmiast”
Drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Część obiektów została zestrzelona, inne spadły na terenie Lubelszczyzny. Litwa apeluje o pilne wzmocnienie obrony powietrznej NATO.
Drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Litwa apeluje o wzmocnienie obrony NATO
W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drony, które pojawiły się podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Część obiektów spadła na terenie województwa lubelskiego, inne zostały zestrzelone przez polskie siły. Incydent spotkał się z natychmiastową reakcją litewskiego MSZ, które wezwało do wzmocnienia obrony powietrznej całej wschodniej flanki NATO.
Apel Litwy o wspólną odpowiedź NATO
Minister spraw zagranicznych Litwy Kestutis Budrys podkreślił, że „powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez Rosję stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i infrastruktury krytycznej”. Zaapelował o niezwłoczne wzmocnienie obrony powietrznej państw frontowych sojuszu. – Dopóki Putinowi pozwala się prowadzić krwawą wojnę przeciwko Ukrainie, żaden kraj – nawet członek NATO – nie będzie naprawdę bezpieczny – ostrzegł Budrys.
Szef litewskiej dyplomacji zaznaczył również, że sankcje muszą mocniej uderzyć w gospodarkę wojenną Rosji. – Putin nie przestanie, chyba że my go powstrzymamy – dodał.
Polska neutralizuje zagrożenie
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że podczas nocnego ataku na Ukrainę wykryto kilkanaście obiektów, które przekroczyły polską granicę. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. Premier Donald Tusk zapewnił, że o sytuacji poinformowano sekretarza generalnego NATO.
Szczątki dwóch dronów odnaleziono w woj. lubelskim: jeden spadł na pole w Czosnówce pod Białą Podlaską, a drugi uszkodził dach budynku i samochód w miejscowości Wyryki. Na szczęście nie odnotowano ofiar.
Alarm i działania służb
W związku z sytuacją mieszkańcy wschodniej Polski otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Komunikaty ostrzegały przed możliwymi upadkami dronów i apelowały o zgłaszanie wszelkich znalezisk służbom. – Uwaga! Informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój – brzmiał fragment ostrzeżenia.
Rosnące napięcia na wschodniej flance
Incydent z dronami jest kolejnym dowodem na rosnące ryzyko dla bezpieczeństwa regionu. Polska i Litwa podkreślają, że NATO musi działać szybko i skutecznie, by zapobiec eskalacji zagrożeń ze strony Rosji i Białorusi. Wspólnym celem jest nie tylko ochrona granic, ale też bezpieczeństwo ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej.
