MSZ reaguje na incydent na Lubelszczyźnie. Polska szykuje protest dyplomatyczny? [20.08.2025]
Polska mierzy się z kolejnymi incydentami zagrażającymi bezpieczeństwu. MSZ zapowiada protest po naruszeniu przestrzeni powietrznej od wschodu, a prokuratura potwierdza, że dron znaleziony w Osinach na Lubelszczyźnie miał materiały wybuchowe. Śledczy wykluczają już wersję cywilną i przemytniczą, a sprawa nabiera coraz poważniejszego charakteru.
Kolejne naruszenie przestrzeni powietrznej i tajemniczy wybuch drona na Lubelszczyźnie
Tymczasem Prokuratura Okręgowa ujawniła nowe ustalenia dotyczące zdarzenia w Osinach. W polu kukurydzy znaleziono fragmenty drona z materiałami wybuchowymi. Eksperci są niemal pewni, że doszło do eksplozji – fala uderzeniowa była na tyle silna, że powybijane zostały szyby w domach mieszkańców.
Polskie władze potwierdzają dwa niepokojące incydenty. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ogłosił, że doszło do kolejnego naruszenia przestrzeni powietrznej od strony wschodniej. Jak podkreślił, najważniejszym zadaniem Polski w ramach NATO pozostaje obrona własnego terytorium. MSZ zapowiada formalny protest wobec sprawcy.
Śledczy wykluczyli wersję cywilną i przemytniczą. Dowództwo Operacyjne RSZ informuje, że systemy radiolokacyjne nie zarejestrowały naruszenia przestrzeni powietrznej ani od strony Ukrainy, ani Białorusi. Sprawa wciąż jest badana, a zabezpieczone szczątki mają zostać poddane dalszym ekspertyzom.
