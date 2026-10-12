Mundurowi na korytarzach szkolnych! Premier ostrzega, konsekwencje będą bezwzględne
Po serii niepokojących incydentów i gróźb w placówkach oświatowych premier Donald Tusk zwołał pilną naradę z szefami resortów i służb. Szkoły w całej Polsce zostają objęte specjalnym, bezterminowym nadzorem policji. Zobacz, jakie decyzje podjęły władze i ile osób trafiło już do aresztu.
40 tysięcy policjantów, 65 tysięcy kontroli i 117 zatrzymanych. Twarda reakcja państwa
W odpowiedzi na ostatnie akty przemocy oraz fałszywe alarmy w placówkach oświatowych premier Donald Tusk przeprowadził specjalną naradę z udziałem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przedstawicieli służb mundurowych. Zgodnie z ustaleniami państwo nie zastosuje żadnego pobłażania wobec osób stwarzających zagrożenie dla dzieci. Szkoły w całym kraju pozostaną pod specjalnym, całodobowym nadzorem tak długo, jak długo utrzymywać się będzie niepokojąca sytuacja.
Dotychczasowa skala działań służb jest bezprecedensowa. Szef MSWiA poinformował, że w zaledwie kilka dni w akcję zapewnienia bezpieczeństwa zaangażowano około 40 tysięcy funkcjonariuszy. Policjanci przeprowadzili blisko 65 tysięcy kontroli w placówkach oświatowych w całej Polsce, co doprowadziło do zatrzymania aż 117 osób. Równolegle funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) całodobowo monitorują sieć internetową, wyłapując autorów fałszywych alarmów (tzw. hoaxów) oraz gróźb karalnych.
Patrole na korytarzach i pogadanki z młodzieżą. Działania na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Policyjne patrole – zarówno piesze, jak i zmotoryzowane – zostały skierowane bezpośrednio w rejon placówek oświatowych. Funkcjonariusze nie tylko patrolują tereny wokół budynków, ale wchodzą również do wnętrza szkół, utrzymując stały kontakt z dyrekcją i gronem pedagogicznym. Jednym z kluczowych elementów akcji są profilaktyczne rozmowy z młodzieżą, podczas których policjanci przypominają o nieuchronnych konsekwencjach prawnych umieszczania w sieci gróźb czy wywoływania fałszywych alarmów „dla żartu”.
Szczególny nadzór odczuwają uczniowie i rodzice w warszawskich szkołach. W placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Śródmieścia, Woli oraz Mokotowa w poniedziałek od rana pojawiły się umundurowane patrole. Mieszkańcy Mokotowa, Woli i Śródmieścia z aprobatą przyjmują stałą obecność mundurowych na korytarzach i przed wejściami do szkół, podkreślając, że bezpieczeństwo najmłodszych wymaga zdecydowanych i widocznych działań.
Jak krok po kroku wyglądają decyzje i działania służb w szkołach
Zobacz zestaw najważniejszych faktów po naradzie w Kancelarii Premiera:
- Bezterminowy specjalny nadzór nad szkołami – patrole policji będą obecne tak długo, jak zajdzie potrzeba.
- 40 tysięcy policjantów w akcji – masowa mobilizacja służb podległych MSWiA na terenie całego kraju.
- Blisko 65 tysięcy skontrolowanych placówek – bilans działań prewencyjnych i sprawdzających w oświacie.
- 117 osób zatrzymanych przez policję – zdecydowane zatrzymania sprawców przemocy oraz fałszywych doniesień.
- Monitoring sieci przez CBZC i ABW – cyberpolicja ściga autorów gróźb i internetowych fałszywych alarmów na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.