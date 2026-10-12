Mundurowi na korytarzach szkolnych! Premier ostrzega, konsekwencje będą bezwzględne

12 października 2026 17:59 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Po serii niepokojących incydentów i gróźb w placówkach oświatowych premier Donald Tusk zwołał pilną naradę z szefami resortów i służb. Szkoły w całej Polsce zostają objęte specjalnym, bezterminowym nadzorem policji. Zobacz, jakie decyzje podjęły władze i ile osób trafiło już do aresztu.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

policjantka
Fot. FotoDax / Shutterstock.

40 tysięcy policjantów, 65 tysięcy kontroli i 117 zatrzymanych. Twarda reakcja państwa

W odpowiedzi na ostatnie akty przemocy oraz fałszywe alarmy w placówkach oświatowych premier Donald Tusk przeprowadził specjalną naradę z udziałem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przedstawicieli służb mundurowych. Zgodnie z ustaleniami państwo nie zastosuje żadnego pobłażania wobec osób stwarzających zagrożenie dla dzieci. Szkoły w całym kraju pozostaną pod specjalnym, całodobowym nadzorem tak długo, jak długo utrzymywać się będzie niepokojąca sytuacja.

Zobacz również:

Dotychczasowa skala działań służb jest bezprecedensowa. Szef MSWiA poinformował, że w zaledwie kilka dni w akcję zapewnienia bezpieczeństwa zaangażowano około 40 tysięcy funkcjonariuszy. Policjanci przeprowadzili blisko 65 tysięcy kontroli w placówkach oświatowych w całej Polsce, co doprowadziło do zatrzymania aż 117 osób. Równolegle funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) całodobowo monitorują sieć internetową, wyłapując autorów fałszywych alarmów (tzw. hoaxów) oraz gróźb karalnych.

Patrole na korytarzach i pogadanki z młodzieżą. Działania na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu

Policyjne patrole – zarówno piesze, jak i zmotoryzowane – zostały skierowane bezpośrednio w rejon placówek oświatowych. Funkcjonariusze nie tylko patrolują tereny wokół budynków, ale wchodzą również do wnętrza szkół, utrzymując stały kontakt z dyrekcją i gronem pedagogicznym. Jednym z kluczowych elementów akcji są profilaktyczne rozmowy z młodzieżą, podczas których policjanci przypominają o nieuchronnych konsekwencjach prawnych umieszczania w sieci gróźb czy wywoływania fałszywych alarmów „dla żartu”.

Szczególny nadzór odczuwają uczniowie i rodzice w warszawskich szkołach. W placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Śródmieścia, Woli oraz Mokotowa w poniedziałek od rana pojawiły się umundurowane patrole. Mieszkańcy Mokotowa, Woli i Śródmieścia z aprobatą przyjmują stałą obecność mundurowych na korytarzach i przed wejściami do szkół, podkreślając, że bezpieczeństwo najmłodszych wymaga zdecydowanych i widocznych działań.

Jak krok po kroku wyglądają decyzje i działania służb w szkołach

Zobacz zestaw najważniejszych faktów po naradzie w Kancelarii Premiera:

  • Bezterminowy specjalny nadzór nad szkołami – patrole policji będą obecne tak długo, jak zajdzie potrzeba.
  • 40 tysięcy policjantów w akcji – masowa mobilizacja służb podległych MSWiA na terenie całego kraju.
  • Blisko 65 tysięcy skontrolowanych placówek – bilans działań prewencyjnych i sprawdzających w oświacie.
  • 117 osób zatrzymanych przez policję – zdecydowane zatrzymania sprawców przemocy oraz fałszywych doniesień.
  • Monitoring sieci przez CBZC i ABW – cyberpolicja ściga autorów gróźb i internetowych fałszywych alarmów na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu.

 

Zobacz również:

Źródło: PAP

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna