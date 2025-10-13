Na Wołyniu rozpoczną się poszukiwania szczątków Polaków! Tragiczna historia wraca.
Wydano zgodę na poszukiwania szczątków polaków w Ugłach na Wołyniu. Ukraińskie władze nadały formalne pozwolenie na przeprowadzenie prac poszukiwawczych w miejscowości Ugły w obwodzie rówieńskim.
Zgoda dotyczy ekshumacji ofiar tragicznych wydarzeń z czasów II wojny światowej — w tym bliskich rodzin Karoliny Romanowskiej, działaczki Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie.
Według doniesień, to strona ukraińska będzie odpowiadać za organizację i prowadzenie prac. Polski Instytut Pamięci Narodowej wciąż czeka na formalne zaproszenie i udział w działaniach ekshumacyjnych.
Mimo że zgoda została wydana — prace nie rozpoczęto. Lokalni mieszkańcy i osoby zaangażowane w projekt wyrażają rozczarowanie, że mimo formalnego zielonego światła faktyczne działania zostały wstrzymane. Przyczyną mają być braki formalne w dostarczonej dokumentacji oraz polecenia od strony ukraińskiej, by doprecyzować plan prac.
Jeśli twoja rodzina pochodzi z Kresów Wschodnich, to krok, który może przywrócić pamięć o przodkach i przywrócić im godny pochówek. W perspektywie bilateralnej to kolejny test współpracy historycznej Polski i Ukrainy. Zgoda formalna jest ważna, ale faktyczne działania pokażą, czy intencje są realne.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.