Nad Polskę nadciąga deszczowa katastrofa. Oto, co nas czeka w najbliższych dniach
Prognozy na październik zmieniły się diametralnie. Zamiast zapowiadanego ocieplenia do 20 stopni, synoptycy ostrzegają przed dynamiczną aurą – czekają nas intensywne opady deszczu, chwilowe ocieplenia i nagłe ochłodzenia, które sprowadzą temperatury do zaledwie 9 stopni.
Najnowsza prognoza pogody na październik. Dynamiczne zmiany przed nami
Początek października przyniósł sporą zmianę w prognozach. Jeszcze niedawno synoptycy zapowiadali wyjątkowo ciepłą aurę z temperaturami sięgającymi nawet 20 stopni. Teraz wiadomo, że tak optymistycznie nie będzie. IMGW ostrzega przed dynamiczną pogodą – od okresów ocieplenia, przez intensywne deszcze, aż po chłodniejsze dni z temperaturą niewiele przekraczającą 10 stopni.
Polska pod wpływem niżu
Nasz kraj znalazł się pod wpływem głębokiego niżu znad Morza Północnego, który przynosi wilgotne powietrze polarne morskie. To właśnie on odpowiada za niestabilną pogodę. W najbliższych dniach czekają nas częste opady, a dopiero w drugiej połowie miesiąca prognozowane są bardziej suche okresy.
Tydzień pełen deszczu i ocieplenia
Niedziela upłynie spokojnie – z temperaturami 12–15 st. C i przelotnym, słabym deszczem. Od poniedziałku sytuacja zmieni się radykalnie. Synoptycy przewidują intensywne opady, które w centrum i na północnym zachodzie mogą sięgnąć 12–14 mm.
We wtorek temperatura wzrośnie do 16 st. C, ale deszcz nie ustąpi. Najbardziej mokro będzie na południowym zachodzie. Środa i czwartek przyniosą umiarkowane ocieplenie (do 16 st. C) oraz kolejne porcje deszczu – najmocniej popada w centrum i na północy kraju.
Kulminacja opadów w sobotę
Sobota zapowiada się jako najbardziej deszczowy dzień tygodnia. Na wschodzie i południowym wschodzie może spaść nawet do 17 mm deszczu. Temperatury spadną wtedy do 11–14 st. C. Niedziela przyniesie dalsze ochłodzenie – maksymalnie 12 stopni i mniejsze, ale wciąż odczuwalne opady.
Chłodniejszy finał
Druga dekada miesiąca rozpocznie się wyraźnym spadkiem temperatur. We wtorek 14 października termometry pokażą zaledwie 9–11 stopni. Opady będą już słabsze i sporadyczne, co oznacza chwilową stabilizację pogody.
Synoptycy podkreślają jednak, że październik w tym roku będzie miesiącem dynamicznym – z częstymi wahaniami temperatur i powracającymi opadami. Długotrwałego, stabilnego ocieplenia nie widać w prognozach.
