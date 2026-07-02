Nadciąga burza? Te 3 urządzenia natychmiast odłącz z gniazdka. Jedno przepięcie może kosztować fortunę

2 lipca 2026 23:17 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Gwałtowne burze, którym często towarzyszą intensywne wyładowania atmosferyczne, mogą w ciągu kilku sekund uszkodzić kosztowny sprzęt elektroniczny. Choć wiele osób korzysta z listew przeciwprzepięciowych, eksperci podkreślają, że podczas silnych burz najskuteczniejszą ochroną pozostaje całkowite odłączenie urządzeń od sieci elektrycznej.

Burza fot. Pixabay
Burza fot. Pixabay

Warto pamiętać o trzech sprzętach, których naprawa lub wymiana może kosztować nawet kilka tysięcy złotych.

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1. Telewizor i sprzęt RTV

Telewizory, zwłaszcza nowoczesne modele OLED i QLED, należą do urządzeń najbardziej narażonych na skutki przepięć. Niebezpieczeństwo stwarza nie tylko przewód zasilający, ale również kabel antenowy lub internetowy.

Jeśli nadciąga burza, najlepiej odłączyć telewizor od prądu i – jeśli to możliwe – odłączyć także przewód antenowy oraz sieciowy.

2. Komputer stacjonarny i laptop

Nagły skok napięcia może doprowadzić do uszkodzenia płyty głównej, dysku, zasilacza czy monitora. W efekcie można stracić nie tylko sprzęt, ale również cenne dane.

Przed nadejściem burzy warto:

  • wyłączyć komputer,
  • odłączyć go od gniazdka,
  • odpiąć przewód internetowy, jeśli korzystamy z połączenia kablowego.

3. Router i modem internetowy

To jedno z najczęściej pomijanych urządzeń. Tymczasem router może zostać uszkodzony zarówno przez instalację elektryczną, jak i linię światłowodową lub telefoniczną. Awaria oznacza często brak internetu w całym domu, a zakup nowego urządzenia może kosztować od kilkuset do nawet ponad tysiąca złotych.

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Czy listwa przeciwprzepięciowa wystarczy?

Listwy przeciwprzepięciowe mogą ograniczyć skutki niewielkich przepięć, jednak nie gwarantują pełnej ochrony podczas bezpośrednich lub bardzo silnych wyładowań atmosferycznych. Z tego powodu specjaliści zgodnie wskazują, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest fizyczne odłączenie urządzeń od sieci.

Nie tylko elektronika

Jeśli prognozy zapowiadają gwałtowne burze z silnym wiatrem, warto również zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i tarasach, zamknąć okna oraz unikać korzystania z urządzeń elektrycznych podczas intensywnych wyładowań.

Kilka minut poświęconych na odłączenie najcenniejszego sprzętu może uchronić przed stratami liczonymi w tysiącach złotych i długotrwałymi problemami z elektroniką.

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