Nadciąga burza? Te 3 urządzenia natychmiast odłącz z gniazdka. Jedno przepięcie może kosztować fortunę
Gwałtowne burze, którym często towarzyszą intensywne wyładowania atmosferyczne, mogą w ciągu kilku sekund uszkodzić kosztowny sprzęt elektroniczny. Choć wiele osób korzysta z listew przeciwprzepięciowych, eksperci podkreślają, że podczas silnych burz najskuteczniejszą ochroną pozostaje całkowite odłączenie urządzeń od sieci elektrycznej.
Warto pamiętać o trzech sprzętach, których naprawa lub wymiana może kosztować nawet kilka tysięcy złotych.
1. Telewizor i sprzęt RTV
Telewizory, zwłaszcza nowoczesne modele OLED i QLED, należą do urządzeń najbardziej narażonych na skutki przepięć. Niebezpieczeństwo stwarza nie tylko przewód zasilający, ale również kabel antenowy lub internetowy.
Jeśli nadciąga burza, najlepiej odłączyć telewizor od prądu i – jeśli to możliwe – odłączyć także przewód antenowy oraz sieciowy.
2. Komputer stacjonarny i laptop
Nagły skok napięcia może doprowadzić do uszkodzenia płyty głównej, dysku, zasilacza czy monitora. W efekcie można stracić nie tylko sprzęt, ale również cenne dane.
Przed nadejściem burzy warto:
- wyłączyć komputer,
- odłączyć go od gniazdka,
- odpiąć przewód internetowy, jeśli korzystamy z połączenia kablowego.
3. Router i modem internetowy
To jedno z najczęściej pomijanych urządzeń. Tymczasem router może zostać uszkodzony zarówno przez instalację elektryczną, jak i linię światłowodową lub telefoniczną. Awaria oznacza często brak internetu w całym domu, a zakup nowego urządzenia może kosztować od kilkuset do nawet ponad tysiąca złotych.
Czy listwa przeciwprzepięciowa wystarczy?
Listwy przeciwprzepięciowe mogą ograniczyć skutki niewielkich przepięć, jednak nie gwarantują pełnej ochrony podczas bezpośrednich lub bardzo silnych wyładowań atmosferycznych. Z tego powodu specjaliści zgodnie wskazują, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest fizyczne odłączenie urządzeń od sieci.
Nie tylko elektronika
Jeśli prognozy zapowiadają gwałtowne burze z silnym wiatrem, warto również zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i tarasach, zamknąć okna oraz unikać korzystania z urządzeń elektrycznych podczas intensywnych wyładowań.
Kilka minut poświęconych na odłączenie najcenniejszego sprzętu może uchronić przed stratami liczonymi w tysiącach złotych i długotrwałymi problemami z elektroniką.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.