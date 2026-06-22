Nagłe zasłabnięcie na parkingu w Warszawie. Funkcjonariusze uratowali kobietę
W Warszawie mieszkańcy byli świadkami dramatycznej sytuacji, która mogła zakończyć się znacznie gorzej. Kobieta siedząca w samochodzie nagle straciła przytomność, przestała reagować na bodźce i zaczęła sinieć. Na pomoc ruszyli strażnicy miejscy, którzy błyskawicznie podjęli działania ratunkowe jeszcze przed przyjazdem pogotowia.
Kobieta nagle straciła przytomność w samochodzie. Strażnicy miejscy ruszyli z pomocą
Mieszkańcy Stolicy mogli być świadkami dramatycznej sytuacji, która rozegrała się na jednym z parkingów przy targowisku. Kobieta znajdująca się w samochodzie nagle źle się poczuła i straciła kontakt z otoczeniem. Na pomoc ruszyli strażnicy miejscy, którzy prowadzili patrol w pobliżu.
Funkcjonariusze nie czekali ani chwili. Po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast podjęli działania ratunkowe i wezwali pogotowie.
Przerażony mężczyzna szukał pomocy
Do zdarzenia doszło w piątek, 19 czerwca około godziny 10:35. Strażnicy miejscy z III Oddziału Terenowego patrolowali rejon targowiska przy ulicy Bakalarskiej w Warszawie.
W pewnym momencie do funkcjonariuszy podbiegł wyraźnie zdenerwowany mężczyzna. Łamiącym się głosem poprosił o natychmiastową pomoc dla swojej koleżanki, która zasłabła w samochodzie stojącym na pobliskim parkingu.
Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce.
Kobieta nie reagowała i zaczynała sinieć
Po dotarciu do auta strażnicy zastali niepokojący widok. Kobieta leżała z głową opartą o siedzenie, była targana torsjami i nie reagowała na bodźce.
Dodatkowym zagrożeniem było ułożenie jej ciała. Poszkodowana była zakleszczona pomiędzy fotelem kierowcy a kierownicą, co utrudniało swobodne oddychanie i mogło pogorszyć jej stan.
Z relacji straży miejskiej wynika, że kobieta zaczęła sinieć na twarzy, co wskazywało na bardzo poważne zagrożenie zdrowia.
Liczyła się każda sekunda
Strażnicy natychmiast przystąpili do działania. Uwolnili kobietę z niebezpiecznej pozycji, ostrożnie wydobyli ją z pojazdu i ułożyli w pozycji bocznej bezpiecznej.
Jednocześnie przez radio wezwali zespół ratownictwa medycznego i cały czas monitorowali funkcje życiowe poszkodowanej.
Takie działania są kluczowe w przypadku osób nieprzytomnych lub mających problemy z oddychaniem. Odpowiednie ułożenie ciała może zapobiec zadławieniu i zwiększyć bezpieczeństwo do czasu przyjazdu ratowników.
Pomoc przyszła jeszcze przed przyjazdem pogotowia
Jeszcze przed dotarciem zespołu ratownictwa medycznego stan kobiety zaczął się poprawiać. Poszkodowana odzyskała lepszy kontakt z otoczeniem i poczuła się znacznie lepiej.
Ratownicy medyczni przeprowadzili niezbędne badania oraz ocenili jej stan zdrowia. Mimo sugestii dotyczących dalszej diagnostyki kobieta zdecydowała, że nie chce być przewożona do szpitala.
Po zakończeniu czynności medycznych została zwolniona do domu na własną prośbę.
Strażnicy regularnie szkolą się z pierwszej pomocy
Zdarzenie przy ulicy Bakalarskiej pokazuje, jak ważne są umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Warszawska straż miejska przypomina, że wszyscy funkcjonariusze przechodzą regularne szkolenia z zakresu ratownictwa.
Ponad 150 strażniczek i strażników posiada również uprawnienia ratownicze, które pozwalają im skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
W wielu przypadkach to właśnie szybka reakcja osób znajdujących się najbliżej poszkodowanego decyduje o jego bezpieczeństwie do czasu przyjazdu specjalistycznych służb.
Co to oznacza dla Ciebie? Warto pamiętać o podstawach pierwszej pomocy
- W przypadku utraty przytomności natychmiast wezwij numer alarmowy 112.
- Jeżeli osoba oddycha, ułóż ją w pozycji bocznej bezpiecznej.
- Nie zostawiaj poszkodowanego samego do czasu przyjazdu służb.
- Regularnie odświeżaj wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.
- Pamiętaj, że szybka reakcja świadków często ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia poszkodowanego.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.