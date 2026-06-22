Nagłe zasłabnięcie na parkingu w Warszawie. Funkcjonariusze uratowali kobietę

22 czerwca 2026 14:30 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W Warszawie mieszkańcy byli świadkami dramatycznej sytuacji, która mogła zakończyć się znacznie gorzej. Kobieta siedząca w samochodzie nagle straciła przytomność, przestała reagować na bodźce i zaczęła sinieć. Na pomoc ruszyli strażnicy miejscy, którzy błyskawicznie podjęli działania ratunkowe jeszcze przed przyjazdem pogotowia.

Karetka pogotowia. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock.
Karetka pogotowia. Fot. Shutterstock

Kobieta nagle straciła przytomność w samochodzie. Strażnicy miejscy ruszyli z pomocą

Mieszkańcy Stolicy mogli być świadkami dramatycznej sytuacji, która rozegrała się na jednym z parkingów przy targowisku. Kobieta znajdująca się w samochodzie nagle źle się poczuła i straciła kontakt z otoczeniem. Na pomoc ruszyli strażnicy miejscy, którzy prowadzili patrol w pobliżu.

Zobacz również:

Funkcjonariusze nie czekali ani chwili. Po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast podjęli działania ratunkowe i wezwali pogotowie.

Przerażony mężczyzna szukał pomocy

Do zdarzenia doszło w piątek, 19 czerwca około godziny 10:35. Strażnicy miejscy z III Oddziału Terenowego patrolowali rejon targowiska przy ulicy Bakalarskiej w Warszawie.

W pewnym momencie do funkcjonariuszy podbiegł wyraźnie zdenerwowany mężczyzna. Łamiącym się głosem poprosił o natychmiastową pomoc dla swojej koleżanki, która zasłabła w samochodzie stojącym na pobliskim parkingu.

Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce.

Kobieta nie reagowała i zaczynała sinieć

Po dotarciu do auta strażnicy zastali niepokojący widok. Kobieta leżała z głową opartą o siedzenie, była targana torsjami i nie reagowała na bodźce.

Zobacz również:

Dodatkowym zagrożeniem było ułożenie jej ciała. Poszkodowana była zakleszczona pomiędzy fotelem kierowcy a kierownicą, co utrudniało swobodne oddychanie i mogło pogorszyć jej stan.

Z relacji straży miejskiej wynika, że kobieta zaczęła sinieć na twarzy, co wskazywało na bardzo poważne zagrożenie zdrowia.

Liczyła się każda sekunda

Strażnicy natychmiast przystąpili do działania. Uwolnili kobietę z niebezpiecznej pozycji, ostrożnie wydobyli ją z pojazdu i ułożyli w pozycji bocznej bezpiecznej.

Jednocześnie przez radio wezwali zespół ratownictwa medycznego i cały czas monitorowali funkcje życiowe poszkodowanej.

Takie działania są kluczowe w przypadku osób nieprzytomnych lub mających problemy z oddychaniem. Odpowiednie ułożenie ciała może zapobiec zadławieniu i zwiększyć bezpieczeństwo do czasu przyjazdu ratowników.

Pomoc przyszła jeszcze przed przyjazdem pogotowia

Jeszcze przed dotarciem zespołu ratownictwa medycznego stan kobiety zaczął się poprawiać. Poszkodowana odzyskała lepszy kontakt z otoczeniem i poczuła się znacznie lepiej.

Ratownicy medyczni przeprowadzili niezbędne badania oraz ocenili jej stan zdrowia. Mimo sugestii dotyczących dalszej diagnostyki kobieta zdecydowała, że nie chce być przewożona do szpitala.

Po zakończeniu czynności medycznych została zwolniona do domu na własną prośbę.

Strażnicy regularnie szkolą się z pierwszej pomocy

Zdarzenie przy ulicy Bakalarskiej pokazuje, jak ważne są umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Warszawska straż miejska przypomina, że wszyscy funkcjonariusze przechodzą regularne szkolenia z zakresu ratownictwa.

Ponad 150 strażniczek i strażników posiada również uprawnienia ratownicze, które pozwalają im skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

W wielu przypadkach to właśnie szybka reakcja osób znajdujących się najbliżej poszkodowanego decyduje o jego bezpieczeństwie do czasu przyjazdu specjalistycznych służb.

Co to oznacza dla Ciebie? Warto pamiętać o podstawach pierwszej pomocy

  • W przypadku utraty przytomności natychmiast wezwij numer alarmowy 112.
  • Jeżeli osoba oddycha, ułóż ją w pozycji bocznej bezpiecznej.
  • Nie zostawiaj poszkodowanego samego do czasu przyjazdu służb.
  • Regularnie odświeżaj wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.
  • Pamiętaj, że szybka reakcja świadków często ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia poszkodowanego.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna