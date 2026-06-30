Nagły zwrot w sprawie religii w szkołach. Decyzja może zaskoczyć rodziców i uczniów
Spór o lekcje religii w szkołach może wejść w nowy etap. Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował sposób wprowadzenia zmian ograniczających liczbę godzin katechezy i skierował sprawę do premiera. Pojawiają się pytania, czy obecne przepisy pozostaną w mocy i jakie konsekwencje może to mieć dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
Spór o lekcje religii nabiera tempa. RPO interweniuje, sprawa trafiła na biurko premiera
Czy od września do szkół mogą wrócić dwie godziny religii tygodniowo? Wokół zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej narasta spór prawny. Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował sposób wprowadzenia nowych przepisów i skierował sprawę do premiera. Ostateczne rozstrzygnięcie może mieć wpływ zarówno na organizację zajęć, jak i sytuację tysięcy nauczycieli religii.
RPO kwestionuje sposób wprowadzenia zmian
Od września 2025 roku w publicznych szkołach liczba lekcji religii została ograniczona z dwóch do jednej godziny tygodniowo. Zgodnie z nowymi zasadami zajęcia mają odbywać się na początku lub na końcu planu lekcji, z wyjątkiem klas, w których wszyscy uczniowie uczestniczą w katechezie.
Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek uważa jednak, że sposób wprowadzenia tych zmian budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. W jego ocenie kwestie dotyczące prawa do nauki religii powinny być regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem ministra.
Sprawa trafiła do premiera
Jak poinformował RPO, pierwsze uwagi w tej sprawie zostały przekazane Ministerstwu Edukacji już w 2025 roku. Ponieważ resort przez kolejne miesiące nie przedstawił stanowiska, rzecznik skierował sprawę do Prezesa Rady Ministrów.
Kancelaria Premiera zwróciła się już do Ministerstwa Edukacji o przedstawienie wyjaśnień dotyczących zgłaszanych zastrzeżeń.
Co może się zmienić?
Na razie nie zapadły żadne decyzje oznaczające powrót dwóch godzin religii do szkół. Eksperci wskazują jednak, że jeśli obowiązujące rozporządzenie zostałoby uznane za niezgodne z prawem, konieczne mogłyby okazać się zmiany w obowiązujących przepisach.
Jednym z możliwych scenariuszy jest przygotowanie nowelizacji ustawy regulującej organizację nauki religii w szkołach. Na obecnym etapie nie ma jednak decyzji, które zmieniałyby zasady obowiązujące od września 2025 roku.
Spór dotyczy również nauczycieli
Zmniejszenie liczby godzin religii wpłynęło także na sytuację zawodową wielu katechetów. Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły liczne skargi dotyczące ograniczenia etatów oraz trudności z przekwalifikowaniem się po zmianach wprowadzonych przez resort edukacji.
Na razie przyszłość przepisów pozostaje niepewna. Ewentualne decyzje będą zależały od dalszych działań rządu oraz oceny zgłaszanych przez RPO zastrzeżeń.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.