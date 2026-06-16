Nagranie z Warszawy podbija internet. Rodzina kaczek utknęła na torowisku
Nietypowa akcja ratunkowa rozegrała się na warszawskim Kamionku. Rodzina kaczek utknęła na torowisku tramwajowym i nie mogła samodzielnie wydostać się z pułapki. Na pomoc ruszyli pasażerowie, motorniczy oraz policjanci, którzy wspólnymi siłami uratowali ptaki i umożliwili im bezpieczne kontynuowanie wędrówki.
Rodzina kaczek utknęła na torowisku w Warszawie. Do akcji ruszyli pasażerowie, motorniczy i policjanci
Niezwykła akcja ratunkowa rozegrała się na warszawskim Kamionku. Rodzina kaczek znalazła się w pułapce na torowisku tramwajowym i nie potrafiła wydostać się na pobliski peron. Dzięki szybkiej reakcji przypadkowych przechodniów, motorniczego oraz policjantów ptaki bezpiecznie wróciły na swoją trasę wędrówki.
Kaczki utknęły między torami
Do zdarzenia doszło w rejonie przystanku Gocławska 03 przy ulicy Grochowskiej w Warszawie. Nagranie opublikowane przez Tramwaje Warszawskie pokazuje rodzinę kaczek spacerującą po torowisku tramwajowym.
Problem pojawił się, gdy ptaki próbowały dostać się na peron przystanku. Wysoki krawężnik okazał się przeszkodą nie do pokonania dla małych kaczątek. Rodzina znalazła się w pułapce, a z każdą chwilą sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna.
Pasażerowie ruszyli z pomocą
Jako pierwsza zareagowała kobieta oczekująca na tramwaj. Widząc bezradne ptaki, próbowała pomóc im wydostać się z torowiska. Chwilę później dołączył do niej mężczyzna w motocyklowym kasku.
Z każdą minutą wokół kaczej rodziny gromadziło się coraz więcej osób gotowych do pomocy. Do akcji włączył się także motorniczy tramwaju, który zatrzymał pojazd, aby zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom.
Wspólna akcja zakończona sukcesem
Na miejsce dotarli również policjanci, którzy pomogli zabezpieczyć teren i wesprzeć ratowanie ptaków. Dzięki współpracy wszystkich zaangażowanych osób udało się bezpiecznie usunąć kaczki z torowiska.
Po chwili rodzina mogła kontynuować swoją wędrówkę już poza niebezpiecznym obszarem. Cała akcja została zarejestrowana przez kamerę zamontowaną w kabinie motorniczego.
Warszawiacy od lat pomagają ptakom
To nie pierwszy przykład zaangażowania mieszkańców stolicy w ratowanie dzikich zwierząt. W Warszawie od lat organizowane są akcje pomocy nurogęsiom, które każdego roku przemieszczają się z Łazienek Królewskich nad Wisłę.
Podczas tych wędrówek ptaki muszą pokonać ruchliwe ulice, w tym wielopasmową Wisłostradę. Dzięki współpracy wolontariuszy, straży miejskiej i mieszkańców ruch drogowy jest czasowo wstrzymywany, aby umożliwić bezpieczne przejście całym ptasim rodzinom.
Historia z Kamionka pokazuje, że także w codziennych sytuacjach warszawiacy nie pozostają obojętni na los zwierząt. Tym razem dzięki wspólnej reakcji pasażerów, motorniczego i policjantów kacza rodzina mogła bezpiecznie wrócić na swoją trasę.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.