NATO wzmacnia Polskę. Nawrocki podpisał decyzję o operacji „Eastern Sentry”
Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie zezwalające na pobyt wojsk sojuszniczych w Polsce w ramach operacji „Eastern Sentry”. To odpowiedź NATO na rosyjskie ataki dronów i element wzmocnienia obrony powietrznej wschodniej flanki Sojuszu.
Prezydent podpisał decyzję o operacji „Eastern Sentry”
Prezydent Karol Nawrocki wydał w niedzielę postanowienie o zgodzie na pobyt w Polsce komponentu wojsk sojuszniczych w ramach operacji „Eastern Sentry”. Jak poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, dokument ma charakter niejawny, a jego celem jest wzmocnienie zdolności obronnych Rzeczypospolitej w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji.
NATO reaguje na ataki dronów
Decyzja wpisuje się w działania ogłoszone w piątek przez sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego oraz dowódcę sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) generała Alexusa Grynkewicha. Po serii ataków rosyjskich dronów na Polskę, Sojusz uruchomił operację „Eastern Sentry”, której głównym zadaniem jest wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki NATO.
W praktyce oznacza to rozmieszczenie na terytorium Polski oraz w regionie dodatkowych jednostek wojskowych i sprzętu z państw sojuszniczych, m.in. Danii, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec.
Konsultacje na mocy artykułu 4
Punktem zwrotnym była narada Rady Północnoatlantyckiej z 10 września, zwołana na wniosek Warszawy w trybie artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego. Sojusznicy ocenili sytuację bezpieczeństwa po incydentach z udziałem rosyjskich bezzałogowców i uznali konieczność natychmiastowego wzmocnienia wschodnich granic NATO.
Polska dziękuje za solidarność
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało w sobotę podziękowania dla państw sojuszniczych. Podkreślono, że decyzja o rozpoczęciu operacji to „systemowe wzmacnianie odporności i gotowości bojowej” oraz dowód realnej jedności NATO.
Symbol siły i odstraszania
„Eastern Sentry to nie tylko nowa inicjatywa – to jasny sygnał: granice NATO są nienaruszalne, a bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje priorytetem” – głosi komunikat. Według BBN, operacja ma charakter zarówno praktyczny, jak i symboliczny: pokazuje, że każdy atak na Polskę spotka się z jednoznaczną reakcją całego Sojuszu.
