Nauczyciele wychodzą na ulice. ZNP rozpoczyna protest przed MEN
Nauczyciele tracą cierpliwość. Ponieważ rząd nie spełnił ich postulatów, 1 września przed siedzibą Ministerstwa Edukacji w Warszawie odbędzie się ogólnopolska manifestacja ZNP. Pedagodzy domagają się podwyżek i zmian w Karcie nauczyciela, ostrzegając, że to dopiero początek protestów.
Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zamierza dłużej czekać na realizację swoich postulatów. Ponieważ rząd nie spełnił żądań do 29 sierpnia, ZNP ogłosił, że 1 września, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, tysiące nauczycieli pojawi się przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Protest ma być odpowiedzią na brak ustawy wiążącej wynagrodzenia nauczycieli ze średnią krajową oraz opieszałość rządu w pracach nad obywatelskim projektem zmian w Karcie nauczyciela.
Żądania nauczycieli
Związek od miesięcy apeluje o podwyżki i systemowe rozwiązania. Domaga się m.in. wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego o co najmniej 10 punktów procentowych od września 2025 roku, uchwalenia obywatelskiego projektu nowelizacji Karty nauczyciela oraz zmian w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, które obniżyłyby wiek przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Sławomir Broniarz, prezes ZNP, podkreśla, że deklaracje polityków – w tym premiera Donalda Tuska – pozostały na papierze, a realnych efektów nie widać.
„Zmarnowany czas” i narastająca frustracja
Urszula Woźniak z zarządu ZNP oceniła, że ostatnie półtora roku to „czas zmarnowany”. W jej ocenie warunki pracy nauczycieli pogarszają się, a rząd nie podejmuje zdecydowanych działań. – Oczekiwaliśmy, że po zapowiedziach premiera sprawy przyspieszą, tymczasem projekty utknęły w sejmowych komisjach – mówiła podczas konferencji prasowej.
Manifestacja w Warszawie i kolejne kroki
Protest rozpocznie się 1 września o godzinie 11:00. Nauczyciele mają spotkać się pod Ministerstwem Edukacji, by przypomnieć o swoich postulatach. W manifestacji wezmą udział nie tylko pedagodzy, ale także przedstawiciele szkolnictwa wyższego i pracownicy oświaty. ZNP nie wyklucza strajku – decyzja w tej sprawie ma zapaść pod koniec września.
MEN odpowiada: były już podwyżki
Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że od stycznia 2024 roku nauczyciele otrzymali podwyżki sięgające 30–33 proc., a w kolejnych latach przewidziano następne wzrosty. Barbara Nowacka i Katarzyna Lubnauer podkreślają, że resort prowadzi dialog ze związkami, a procedury legislacyjne wymagają czasu. Zdaniem ministerstwa, zarzut o bezczynności jest niesprawiedliwy.
Kolejne protesty w drodze
Do manifestacji ZNP przyłączą się także inne środowiska. 13 września wielki protest planuje NSZZ „Solidarność”, a 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, nauczyciele chcą zorganizować ogólnopolską akcję środowiskową. Wszystko wskazuje na to, że początek nowego roku szkolnego upłynie pod znakiem sporów i demonstracji, a sytuacja w oświacie stanie się jednym z najgorętszych tematów politycznych jesieni.
