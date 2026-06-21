Nawałnica na Mazowszu. Zalane drogi i tunel niedaleko Warszawy
W niedzielę po godzinie 13 przez zachodnie okolice Warszawy przeszedł gwałtowny front burzowy. Najmocniej oberwał powiat pruszkowski, a w samym Brwinowie ulewa zalała tunel drogowy pod torami kolejowymi – w pułapce utknął wóz straży pożarnej jadący do akcji, a za nim kilka samochodów osobowych. Do tego doszły powalone drzewa i podtopienia. Na szybki spokój nie ma jednak co liczyć: IMGW utrzymuje dla Warszawy i okolicznych powiatów ostrzeżenie 2 stopnia przed burzami, ważne aż do poniedziałkowego poranka.
Wóz strażacki uwięziony w tunelu pod stacją PKP Brwinów
Najgłośniejszym skutkiem niedzielnej nawałnicy w regionie jest zalany tunel pod stacją PKP Brwinów. Woda zebrała się tak szybko, że przejazd stał się nieprzejezdny – a w środku utknął pojazd, który sam spieszył na ratunek. Jak przekazał młodszy kapitan Michał Składanowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, w tunelu uwięzł wóz bojowy jadący do innego zdarzenia. Zanim ruch udało się odblokować, z tunelu trzeba było wypompować wodę.
Według reportera tvnwarszawa.pl Artura Węgrzynowicza w pułapce znalazł się nie tylko wóz strażacki, ale i kilka aut osobowych. Po pewnym czasie przejazd został przywrócony, choć – jak relacjonował dziennikarz – tylko część kierowców decydowała się pokonać podtopiony odcinek.
Powalone drzewa i zalany garaż – strażacy liczą zgłoszenia w gminie Brwinów
Strażacy z Pruszkowa od początku popołudnia notowali kolejne wezwania, a najwięcej z nich pochodziło z gminy Brwinów. Dominowały powalone drzewa, odnotowano też zalany garaż. Składanowski podkreślał, że zgłoszenia wciąż napływały, gdy żywioł przemieszczał się nad powiatem. Co istotne, służby nie miały informacji o osobach poszkodowanych w wyniku niedzielnych zdarzeń.
IMGW utrzymuje alert 2 stopnia dla Warszawy i okolic do poniedziałku
Niedzielna ulewa w Brwinowie to realizacja scenariusza, przed którym od 2 dni ostrzegali synoptycy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął Warszawę oraz okoliczne powiaty – w tym pruszkowski – ostrzeżeniem 2 stopnia przed burzami. Alert obowiązuje do poniedziałku 22 czerwca do godziny 8:00. W całym województwie mazowieckim prognozowane są burze z intensywnym deszczem, porywami wiatru miejscami sięgającymi nawet około 100 km/h oraz lokalnym gradem. Przy tak gwałtownych opadach realne staje się ryzyko kolejnych podtopień nisko położonych miejsc – piwnic, parkingów i właśnie tuneli.
RCB ostrzega: możliwe kolejne burze i przerwy w dostawie prądu
Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało na telefony mieszkańców alert. Ostrzeżono w nim przed intensywnymi opadami, silnym wiatrem i burzami, a także przed możliwymi przerwami w dostawie prądu – z apelem o unikanie otwartych przestrzeni. Sytuacja pozostaje dynamiczna, a meteorolodzy nie wykluczają kolejnych komórek burzowych jeszcze przed końcem dnia. Jeśli wybierasz się w niedzielny wieczór w trasę po zachodniej stronie Warszawy, warto liczyć się z lokalnymi podtopieniami i ostrożnie podchodzić do przejazdów pod wiaduktami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.