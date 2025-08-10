Nawałnice z gradem nadciągają nad Polskę. Te wskazówki mogą uratować życie

Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzega: dziś (10 sierpnia) mieszkańcom części Małopolski grożą silne burze z gradem i porywistym wiatrem. Sprawdź, czy jesteś w strefie zagrożenia i jak się przygotować — każda minuta może się liczyć.

Czego dotyczy alert?

  • Ostrzeżenie zostało rozesłane do mieszkańców powiatów: bocheńskiego i brzeskiego — regionów, które prognozują gwałtowne zmiany pogodowe.

  • W zasięgu burz spodziewane są grad, silny wiatr oraz intensywne opady deszczu — możliwe są zniszczenia mienia, zatarasowane drogi i przerwy w dostawie prądu.

  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało o zabezpieczenie balkonów, przeszkleń i przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr — nawet nieduże rzeczy mogą wyrządzić szkody.

Jak się zachować, jeśli znajdujesz się w zagrożonym obszarze?

  1. Zabezpiecz rzeczy pozostawione na zewnątrz — donice, krzesła, parasole i wszystko, co może zostać porwane.

  2. Nie parkuj pod drzewami ani przy ścianach budynków — lepiej zostawić samochód w garażu lub na otwartym, bezpiecznym placu.

  3. Odłącz elektryczność — podczas burzy wyłącz urządzenia z gniazdek, zwłaszcza komputery i sprzęt wrażliwy na przepięcia.

  4. Unikaj przebywania na zewnątrz — trzymaj się z dala od otwartych przestrzeni, metalowych ogrodzeń i linii energetycznych.

  5. Planuj transport ostrożnie — możliwe szkolne zawieszenia kursów, utrudnienia na drogach i opóźnienia w komunikacji.

Co to oznacza dla Ciebie

  • Bezpieczeństwo Twojej rodziny i domu zależy teraz od szybkiej reakcji — zabezpieczenie mienia to również troska o bliskich.

  • Zaplanuj dzień z myślą o nagłych zmianach — napięty harmonogram może czekać, ale przewidywanie sytuacji może uniknąć szkód.

  • Informuj tych, którzy mogą się nie spodziewać zagrożenia — sąsiedzi starsi, osoby samotne lub niekorzystające z telefonów komórkowych mogą nie wiedzieć o alertach.

