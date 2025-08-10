Nawałnice z gradem nadciągają nad Polskę. Te wskazówki mogą uratować życie
Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzega: dziś (10 sierpnia) mieszkańcom części Małopolski grożą silne burze z gradem i porywistym wiatrem. Sprawdź, czy jesteś w strefie zagrożenia i jak się przygotować — każda minuta może się liczyć.
Czego dotyczy alert?
-
Ostrzeżenie zostało rozesłane do mieszkańców powiatów: bocheńskiego i brzeskiego — regionów, które prognozują gwałtowne zmiany pogodowe.
-
W zasięgu burz spodziewane są grad, silny wiatr oraz intensywne opady deszczu — możliwe są zniszczenia mienia, zatarasowane drogi i przerwy w dostawie prądu.
-
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało o zabezpieczenie balkonów, przeszkleń i przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr — nawet nieduże rzeczy mogą wyrządzić szkody.
Jak się zachować, jeśli znajdujesz się w zagrożonym obszarze?
-
Zabezpiecz rzeczy pozostawione na zewnątrz — donice, krzesła, parasole i wszystko, co może zostać porwane.
-
Nie parkuj pod drzewami ani przy ścianach budynków — lepiej zostawić samochód w garażu lub na otwartym, bezpiecznym placu.
-
Odłącz elektryczność — podczas burzy wyłącz urządzenia z gniazdek, zwłaszcza komputery i sprzęt wrażliwy na przepięcia.
-
Unikaj przebywania na zewnątrz — trzymaj się z dala od otwartych przestrzeni, metalowych ogrodzeń i linii energetycznych.
-
Planuj transport ostrożnie — możliwe szkolne zawieszenia kursów, utrudnienia na drogach i opóźnienia w komunikacji.
Co to oznacza dla Ciebie
-
Bezpieczeństwo Twojej rodziny i domu zależy teraz od szybkiej reakcji — zabezpieczenie mienia to również troska o bliskich.
-
Zaplanuj dzień z myślą o nagłych zmianach — napięty harmonogram może czekać, ale przewidywanie sytuacji może uniknąć szkód.
-
Informuj tych, którzy mogą się nie spodziewać zagrożenia — sąsiedzi starsi, osoby samotne lub niekorzystające z telefonów komórkowych mogą nie wiedzieć o alertach.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.