Nawet 240 minut spóźnienia: pociągi z Warszawy wracają do rozkładu, ale nie wszystkie
Od piątku, 19 czerwca, podróżni wybierający się z Warszawy do Berlina, Poznania czy Zielonej Góry mierzą się z utrudnieniami, które PKP Intercity zaczyna wreszcie ograniczać. Przyczyną jest uszkodzenie sieci trakcyjnej na odcinku linii kolejowej nr 3 między Nowym Tomyślem a Opalenicą – newralgicznym fragmencie trasy łączącej stolicę z zachodnią Polską i Niemcami. Najnowsza aktualizacja przewoźnika, opublikowana w sobotę 21 czerwca o godzinie 15:07, mówi o stopniowym przywracaniu rozkładowej organizacji ruchu, ale ostrzega, że opóźnienia wciąż są możliwe – również na pociągach, które z naprawianym odcinkiem nie mają nic wspólnego.
Gdzie dokładnie awaria uderzyła w podróż z Warszawy
Najbardziej odczuwają to pasażerowie relacji Warszawa Wschodnia – Berlin Gesundbrunnen, czyli słynnego Berlin-Warszawa-Expressu, oraz pociągów na trasie Warszawa – Poznań – Zielona Góra i Warszawa/Lublin – Poznań – Zielona Góra/Gorzów Wielkopolski. W szczytowym momencie utrudnień, w piątek i sobotę, kilkanaście kursów EIC i IC kursujących z Warszawy Wschodniej do Berlina jechało okrężną drogą przez Kostrzyn, Szczecin Dąbie i Krzyż, z przewidywanym opóźnieniem rzędu 240 minut. Część połączeń odwołano całkowicie na newralgicznym odcinku, zastępując je autobusami.
Dotknęło to między innymi pociągów EIC „Berlin-Warszawa-Express” o numerach 246, 248, 48, 45, 44, 43, 42, 40, 47 i 49, kursujących w obu kierunkach na trasie Warszawa Wschodnia – Berlin Gesundbrunnen, a także pociągu IC „Gedania” łączącego Gdynię z Berlinem przez Warszawę. Pasażerowie podróżujący z Warszawy Wschodniej do Zielonej Góry pociągiem „Lubuszanin” (relacja 1710/1) jechali w tych dniach pod trakcją spalinową przez Wolsztyn i Grodzisk Wielkopolski, podobnie jak skład wracający w przeciwną stronę.
Sobota, 21 czerwca, godz. 15:07: ruch wraca do normy, ale nie wszędzie
Według najnowszego komunikatu PKP Intercity, naprawa uszkodzonej infrastruktury trakcyjnej na odcinku Nowy Tomyśl – Opalenica jest na finiszu, a organizacja ruchu wraca stopniowo do stanu z rozkładu jazdy. Przewoźnik wprost zaznacza, że proces przywracania normalnego ruchu może jeszcze powodować opóźnienia innych pociągów – i nie tylko tych jadących z lub do Warszawy, ale również połączeń krajowych i międzynarodowych korzystających z tej samej linii.
Dla podróżnych z Warszawy planujących wyjazd w niedzielę, 22 czerwca, oznacza to jedno: warto zarezerwować w planie podróży dodatkowy bufor czasowy i sprawdzić aktualny status połączenia tuż przed wyjazdem na stronie intercity.pl, a w trakcie podróży śledzić komunikaty głosowe na stacjach i w pociągach.
Co zrobić z biletem kupionym na te dni
Pasażerowie, którzy kupili bilety na przejazdy w dniach 19-22 czerwca 2026 roku i z powodu utrudnień chcą zmienić plany, mogą bezpłatnie zmienić termin podróży do 30 czerwca 2026 roku lub zwrócić bilet bez potrącania odstępnego. Dotyczy to wszystkich biletów – krajowych, międzynarodowych oraz zakupionych w ofertach Promo i Super Promo International. Bezpłatne rezerwacje miejsc i poświadczenia biletów wydają kasy biletowe oraz drużyny konduktorskie, a zwrot biletów kupionych online można zgłosić w kasie lub przez formularz na stronie przewoźnika.
Pasażerowie niezadowoleni z komfortu podróży mają też prawo złożyć reklamację – przez formularz na stronie PKP Intercity (w polu „Twoje pytanie dotyczy” należy wybrać „Komfortu podróży”), osobiście w kasie biletowej oznaczonej logo spółki, albo listownie na adres centrali PKP Intercity S.A. przy Aleje Jerozolimskie 142 A w Warszawie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.