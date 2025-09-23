Nawet 3500 złotych dopłaty do ogrzewania. Rząd wprowadza nowy bon ciepłowniczy
Polski rząd przygotował nową formę wsparcia dla gospodarstw domowych borykających się z rosnącymi kosztami ogrzewania. Bon ciepłowniczy, który czeka już tylko na podpis prezydenta, może przynieść nawet 3500 złotych rocznie dopłaty do rachunków za ciepło systemowe.
To odpowiedź na dramatyczny wzrost cen ogrzewania, który dotknął szczególnie mieszkańców bloków podłączonych do miejskich sieci ciepłowniczych. Portal Forsal.pl informuje, że w niektórych miastach ceny wzrosły nawet o 90 procent w stosunku do poprzedniego roku.
Ustawa, którą już przegłosował Sejm, przewiduje wsparcie dla około 420 tysięcy polskich gospodarstw domowych w drugiej połowie 2025 roku i całym 2026 roku. Największą grupę beneficjentów stanowią seniorzy, często żyjący samotnie i szczególnie odczuwający skutki wzrostu kosztów utrzymania mieszkań.
Kto może otrzymać bon ciepłowniczy?
Program ma jasno określone kryteria, które muszą spełnić potencjalni beneficjenci:
Warunki podstawowe:
- Korzystanie z ciepła systemowego (ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej)
- Ponoszenie kosztów ciepła przekraczających 170 złotych za gigadżul
- Spełnienie progów dochodowych
Progi dochodowe na 2025 rok:
- Gospodarstwa jednoosobowe: maksymalny miesięczny dochód 3272,69 zł netto
- Gospodarstwa wieloosobowe: maksymalnie 2454,52 zł netto na osobę
Portal RMF24 podkreśla, że rząd wprowadził zasadę „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że nawet osoby nieznacznie przekraczające progi dochodowe nie tracą całkowicie prawa do wsparcia. Kwota bonu zostanie jedynie pomniejszona o wartość nadwyżki, a minimalna wypłata wyniesie 20 złotych.
Ile można otrzymać? Kwoty zależą od roku i cen ciepła
Wysokość bonu ciepłowniczego jest uzależniona od aktualnych cen ciepła systemowego w danej miejscowości, co sprawiedliwie uwzględnia różnice regionalne w kosztach ogrzewania.
Stawki na drugą połowę 2025 roku:
- 500 zł – gdy cena ciepła wynosi od 170 do 200 zł za GJ
- 1000 zł – przy cenach od 200 do 230 zł za GJ
- 1750 zł – gdy cena przekracza 230 zł za GJ
Zwiększone stawki na 2026 rok:
- 1000 zł – przy cenach od 170 do 200 zł za GJ
- 2000 zł – gdy cena wynosi od 200 do 230 zł za GJ
- 3500 zł – dla obszarów z cenami powyżej 230 zł za GJ
Jak wyjaśnia portal Globenergia.pl, progresywna struktura wypłat ma zapewnić realną ochronę przed inflacją kosztów ogrzewania i uwzględnić różnice w cenach ciepła między różnymi regionami Polski.
Terminy składania wniosków – nie można się spóźnić
Bon ciepłowniczy nie będzie przyznawany automatycznie. Portal Samorządowy ostrzega, że spóźnienie z wnioskiem może kosztować nawet kilka tysięcy złotych, ponieważ nie ma możliwości złożenia dokumentów po terminie.
Harmonogram składania wniosków:
- Za okres lipiec-grudzień 2025: od 3 listopada do 15 grudnia 2025
- Za cały rok 2026: od 1 lipca do 31 sierpnia 2026
Gdzie składać wnioski:
- W urzędzie gminy według miejsca zamieszkania (wójt, burmistrz, prezydent miasta)
- Online przez platformę ePUAP
- Przez pełnomocnika (np. członka rodziny)
Portal GazetaPrawna.pl podkreśla, że samorządy otrzymają 90 dni na rozpatrzenie każdego wniosku. Pierwsze środki mają trafić na konta już na początku 2025 roku, a druga transza zostanie wypłacona latem.
Potrzebne dokumenty – co przygotować?
Aby otrzymać bon ciepłowniczy, należy dołączyć do wniosku:
Podstawowe dokumenty:
- Faktura lub zaświadczenie od dostawcy ciepła potwierdzające cenę powyżej 170 zł/GJ
- Dokumenty potwierdzające dochody (deklaracja PIT, zaświadczenie z KRUS)
- Dowód tożsamości
- Dokumenty potwierdzające skład gospodarstwa domowego
Ułatwienia dla rolników: Ministerstwo zapowiada wprowadzenie specjalnego kalkulatora do rozliczania dochodu ryczałtowego, co ma uprościć procedury dla rolników.
Wypłata pieniędzy – kiedy i jak?
Portal Energetyczny Projekt informuje, że dopłata może być przekazana na dwa sposoby:
- Bezpośrednio do dostawcy ciepła – jako zaliczka na poczet przyszłych rachunków
- Jako refundacja poniesionych wydatków na konto beneficjenta
Harmonogram wypłat:
- I kwartał 2026 – wypłata za drugą połowę 2025 roku
- III kwartał 2026 – wypłata za cały 2026 rok
Co to oznacza dla Ciebie?
Bon ciepłowniczy to realna pomoc dla setek tysięcy polskich rodzin, ale żeby z niej skorzystać, musisz spełnić określone warunki i działać w wyznaczonych terminach
