Nawet 400 zł na ucznia w roku szkolnym 2026/2027. Od 1 lipca rusza nabór wniosków. Warszawa największym beneficjentem
Już od 1 lipca rodzice i opiekunowie będą mogli składać wnioski o wsparcie na nowy rok szkolny 2026/2027. W ramach programu „Dobry Start” przysługuje 300 zł na szkolną wyprawkę, a część rodzin może otrzymać dodatkowe 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Łącznie do zdobycia jest nawet 400 zł na jedno dziecko.
Nawet 400 zł na ucznia w roku szkolnym 2026/2027. Od 1 lipca rusza nabór wniosków
Rodzice i opiekunowie przygotowujący dzieci do nowego roku szkolnego będą mogli ponownie skorzystać z rządowego wsparcia. Od 1 lipca 2026 roku rusza nabór wniosków o świadczenie „Dobry Start”, które zapewnia 300 zł na szkolną wyprawkę. Część rodzin może otrzymać dodatkowo 100 zł dodatku do zasiłku rodzinnego. Łącznie wsparcie może wynieść nawet 400 zł na jedno dziecko.
Środki mają pomóc w pokryciu kosztów związanych z zakupem podręczników, plecaków, zeszytów oraz pozostałych przyborów potrzebnych przed rozpoczęciem roku szkolnego.
300 zł z programu „Dobry Start”
Program „Dobry Start” przewiduje jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
Świadczenie można otrzymać na dzieci uczące się w szkole w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia. Z programu korzystają również dzieci przebywające w pieczy zastępczej.
Świadczenie nie obejmuje dzieci uczęszczających do tzw. „zerówki”, czyli odbywających wyłącznie roczne przygotowanie przedszkolne.
Wnioski od 1 lipca do 30 listopada
Elektroniczny nabór rozpocznie się 1 lipca 2026 roku i potrwa do 30 listopada 2026 roku.
Wnioski można złożyć wyłącznie przez internet:
- Platformę eZUS,
- aplikację mobilną mZUS,
- portal Emp@tia,
- bankowość elektroniczną wybranych banków.
We wniosku należy podać dane dziecka, szkoły oraz numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazane świadczenie.
Kiedy pieniądze trafią na konto?
Rodzice, którzy złożą wniosek do końca sierpnia, mogą liczyć na wypłatę świadczenia najpóźniej do 30 września 2026 roku.
Pieniądze będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe.
Dodatkowe 100 zł dla części rodzin
Niektóre rodziny mogą otrzymać również 100 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Świadczenie to przysługuje osobom pobierającym zasiłek rodzinny. Mogą się o nie ubiegać rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni oraz osoby uczące się.
Dodatek obejmuje także dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
Gdzie złożyć wniosek o 100 zł?
Wniosek o dodatek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia lub tradycyjnie w urzędzie gminy, miasta, ośrodku pomocy społecznej albo centrum świadczeń wskazanym przez samorząd.
Ważne jest dotrzymanie terminu – wnioski złożone po zakończeniu okresu zasiłkowego nie będą rozpatrywane.
Warszawskie rodziny mogą już przygotowywać wnioski. Warszawa największym beneficjentem
Także mieszkańcy stolicy będą mogli od 1 lipca ubiegać się o wsparcie na szkolną wyprawkę. Świadczenie „Dobry Start” obsługuje ZUS, a osoby spełniające warunki do otrzymania dodatku do zasiłku rodzinnego powinny złożyć wniosek w jednostce realizującej świadczenia rodzinne odpowiedniej dla miejsca zamieszkania.
Najwięcej środków z programu „Dobry Start” trafia do Warszawy. Wynika to przede wszystkim z liczby mieszkańców oraz dzieci w wieku szkolnym. Stolica jest największym miastem w Polsce, dlatego każdego roku do rodzin z Warszawy płyną dziesiątki milionów złotych w ramach jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na ucznia.
Skala programu w stolicy robi wrażenie. W Warszawie mieszka ponad 1,8 mln osób, a liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych przekracza 200 tys. Oznacza to, że łączna wartość wypłacanych świadczeń może sięgać nawet około 60 mln zł rocznie. To więcej niż całe budżety programu w wielu mniejszych województwach.
Warszawa od lat pozostaje największym beneficjentem programu nie dlatego, że mieszkańcy otrzymują wyższe świadczenia. Zasady są identyczne w całym kraju. Każde dziecko spełniające warunki programu otrzymuje 300 zł na zakup wyprawki szkolnej. O przewadze stolicy decyduje wyłącznie liczba uprawnionych uczniów.
Znaczne kwoty trafiają również do innych dużych miast, takich jak Kraków, Wrocław, Poznań czy Łódź. Jednak to Warszawa niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce pod względem łącznej wartości wypłat. W praktyce oznacza to, że właśnie tutaj ZUS każdego roku przekazuje największą pulę środków przeznaczonych na wsparcie rodzin przygotowujących dzieci do nowego roku szkolnego.
Przy rosnących kosztach wyposażenia uczniów dodatkowe 300 lub nawet 400 zł może pomóc w sfinansowaniu najważniejszych zakupów przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź najważniejsze terminy
- Od 1 lipca 2026 r. rusza nabór wniosków o 300 zł z programu „Dobry Start”.
- Wnioski można składać do 30 listopada 2026 r.
- Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.
- Rodziny pobierające zasiłek rodzinny mogą otrzymać dodatkowe 100 zł.
- Łącznie wsparcie może wynieść nawet 400 zł na jedno dziecko.
- Wnioski o „Dobry Start” można złożyć wyłącznie elektronicznie.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.