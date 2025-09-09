Nawrocki i Stubb zgodni: Europa i USA muszą razem naciskać na Moskwę
Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Helsinkach opowiedział się za utrzymaniem i rozszerzeniem sankcji wobec Rosji. Wspólnie z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem podkreślił, że Europa i USA muszą działać razem, by osłabić rosyjską machinę wojenną.
Prezydent Karol Nawrocki: Sankcje wobec Rosji są niezbędne
Podczas wizyty w Helsinkach prezydent Karol Nawrocki wyraźnie opowiedział się za utrzymaniem i rozszerzaniem sankcji wobec Rosji. Wspólna konferencja z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem pokazała zgodność stanowisk obu państw w sprawie dalszego nacisku gospodarczego na Moskwę.
„Popieram kolejne pakiety sankcji”
Prezydent Polski podkreślił, że sankcje są jednym z kluczowych narzędzi ograniczania możliwości Kremla. – Popieram kolejne pakiety sankcji, jak również sankcje wtórne – mówił Karol Nawrocki. Zwrócił uwagę, że dotychczasowe ograniczenia realnie wpływają na rosyjską gospodarkę i są potrzebne, by zmniejszać zdolność Federacji Rosyjskiej do prowadzenia wojny.
Choć – jak zaznaczył – nie może wypowiadać się w imieniu Stanów Zjednoczonych, wyraził przekonanie, że współpraca transatlantycka w tym zakresie jest kluczowa.
Finlandia apeluje o wzmocnienie presji
Alexander Stubb w swojej wypowiedzi również podkreślił konieczność intensyfikowania działań. – Należy wykorzystać wszystkie możliwości, by wywierać presję na rosyjską gospodarkę i zaprzestać zakupów rosyjskiego gazu i ropy – stwierdził prezydent Finlandii.
Stubb zwrócił uwagę na problem państw, które wciąż pośrednio lub bezpośrednio wspierają rosyjską machinę wojenną. W jego ocenie, objęcie ich sankcjami może realnie przyczynić się do osłabienia Kremla i skrócenia konfliktu.
Wspólna polityka Europy i USA
Obaj prezydenci podkreślili, że Europa i Stany Zjednoczone obecnie koordynują swoją politykę sankcyjną wobec Rosji. – Myślę, że to dobra wiadomość – dodał Stubb, zaznaczając, że tylko wspólne działania Zachodu mogą przynieść oczekiwane rezultaty.
Spotkanie w Helsinkach potwierdziło, że Polska i Finlandia pozostają zgodne w sprawie dalszego wspierania Ukrainy i wzmacniania presji na Rosję poprzez sankcje gospodarcze i dyplomatyczne.
