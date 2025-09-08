Nawrocki kontra Tusk. Nowy sondaż pokazuje nastroje społeczne
Polacy mają dość politycznych sporów. Najnowszy sondaż pokazuje, że większość oczekuje od prezydenta Karola Nawrockiego i rządu Donalda Tuska kompromisu, mimo że obie strony pozostają przy twardych stanowiskach w sprawie ustaw i pomocy dla Ukraińców.
Spór Tusk–Nawrocki. Sondaż pokazuje, czego oczekują Polacy
Konflikt między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem Donalda Tuska przybiera na sile. Najnowszy sondaż Opinia24 dla RMF FM ujawnia jednak, że większość społeczeństwa oczekuje od obu stron kompromisu i zakończenia politycznego pata.
Obywatele chcą porozumienia
Badanie przeprowadzono w dniach 1–3 września 2025 roku. Wyniki wskazują, że 38 procent Polaków uważa, iż zarówno prezydent, jak i rząd powinni zrobić krok w stronę porozumienia. 23 procent ankietowanych wskazało, że to gabinet Donalda Tuska powinien ustąpić, a 21 procent – że to prezydent powinien wycofać się ze swojego stanowiska. Blisko co piąty badany nie miał zdania w tej sprawie.
Oś sporu stanowią decyzje Karola Nawrockiego o blokowaniu inicjatyw rządu. Prezydent zawetował już siedem ustaw, w tym głośną nowelizację tzw. ustawy Kamilka. Dokument miał zaostrzyć weryfikację osób pracujących z dziećmi. Nawrocki tłumaczył swoje weto troską o bezpieczeństwo najmłodszych, choć część ekspertów przekonuje, że projekt mógł wzmocnić ochronę dzieci.
Spór o pomoc dla Ukraińców
Kolejnym punktem zapalnym stały się projekty ustaw dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy. Prezydent chce ograniczyć wsparcie w ramach programu „800 plus” wyłącznie do osób pracujących w Polsce. Z kolei propozycja rządowa przewiduje utrzymanie świadczenia także dla tych Ukraińców, którzy korzystają z innych form wsparcia socjalnego. Różnice w podejściu pokazują, że bez dialogu trudno będzie o wspólne rozwiązania.
Polityczny test na cierpliwość
Obecny konflikt to jeden z najpoważniejszych testów dla relacji między rządem a prezydentem od początku kadencji Karola Nawrockiego. Choć obie strony deklarują troskę o obywateli, ich odmienne podejście do kluczowych ustaw budzi obawy o możliwy paraliż decyzyjny. Wyniki sondażu jasno pokazują, że Polacy oczekują współpracy ponad politycznymi podziałami.
