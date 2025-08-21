Nawrocki podpisał ważną ustawę. Seniorzy zyskają nawet kilkaset złotych miesięcznie!
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która rozwiązuje problem tzw. emerytur czerwcowych. Dzięki nowym przepisom blisko 95 tysięcy osób, które w latach 2009–2019 przeszły na emeryturę właśnie w czerwcu i przez to otrzymywały zaniżone świadczenia, doczeka się ponownego przeliczenia i wyrównania należnych kwot od 2026 roku.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, na którą od lat czekała grupa emerytów i rencistów rodzinnych. Nowe przepisy rozwiązują problem tzw. „emerytur czerwcowych”, czyli niższych świadczeń przyznawanych osobom, które w latach 2009–2019 składały wniosek o emeryturę właśnie w czerwcu.
Problem emerytur czerwcowych
Zasady obowiązujące w latach 2009–2019 sprawiały, że osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu otrzymywały świadczenia niższe niż ci, którzy składali wniosek miesiąc wcześniej lub później. Wynikało to z faktu, że w czerwcu nie uwzględniano waloryzacji kwartalnych, lecz jedynie roczną. W efekcie część seniorów straciła nawet kilkaset złotych miesięcznie. Na problem wielokrotnie zwracał uwagę Trybunał Konstytucyjny.
Nowe przepisy
Zgodnie z przyjętą ustawą, ZUS automatycznie, bez konieczności składania wniosku, ponownie przeliczy świadczenia osób poszkodowanych. Emerytury i renty rodzinne po emerytach, którzy uzyskali prawo do świadczeń w czerwcu 2009–2019, będą ustalane tak, jakby wniosek został złożony w maju danego roku.
Co ważne, nowa kwota świadczenia nie będzie mogła być niższa niż dotychczasowa, a po przeliczeniu zostanie dodatkowo objęta waloryzacją na ogólnych zasadach.
Od kiedy wyższe świadczenia?
Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. ZUS będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i ustalenie nowej wysokości emerytur oraz rent rodzinnych. Nawet jeśli decyzja zapadnie w lutym czy marcu, świadczeniobiorcy otrzymają wyrównanie od początku roku.
W pierwszym roku obowiązywania ustawy koszt zmian wyniesie około 287 mln zł i zostanie pokryty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Skorzysta z nich blisko 95 tysięcy osób.
Koniec luki w systemie
W 2021 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która na stałe rozwiązała problem emerytur czerwcowych – osoby przechodzące na świadczenie w tym miesiącu nie muszą się już obawiać strat. Jednak dopiero teraz państwo naprawiło niesprawiedliwość wobec tych, którzy przechodzili na emeryturę w latach 2009–2019.
Podpisana przez prezydenta ustawa oznacza, że poszkodowani emeryci w końcu doczekają się sprawiedliwego przeliczenia świadczeń i wyrównania utraconych kwot.
