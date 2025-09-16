Nawrocki w Berlinie. Padły słowa o reparacjach, Niemcy reagują stanowczo
Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął swoją pierwszą wizytę w Niemczech od spotkania z Frankiem-Walterem Steinmeierem. W Berlinie padły mocne słowa o współpracy, bezpieczeństwie i sprawie, która od lat dzieli oba kraje.
Prezydent Karol Nawrocki odbył swoją pierwszą oficjalną wizytę w Niemczech. We wtorek spotkał się w Berlinie z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem. W Pałacu Bellevue obaj przywódcy rozmawiali o bezpieczeństwie, relacjach transatlantyckich, współpracy w ramach Unii Europejskiej oraz o jednej z najbardziej drażliwych kwestii w stosunkach polsko-niemieckich – reparacjach wojennych.
Powitanie i tematy rozmów
Spotkanie rozpoczęła oficjalna ceremonia powitania. W rozmowach wzięli udział także przedstawiciele obu delegacji, m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz i wiceminister spraw zagranicznych Teofil Bartoszewski. Głównymi wątkami były: bezpieczeństwo w Europie, przyszłość NATO, współpraca gospodarcza oraz spór wokół reparacji za zbrodnie II wojny światowej.
Spór o reparacje
Prezydent Nawrocki podkreślił, że Polska nie może rezygnować z dochodzenia sprawiedliwości historycznej. – Reparacje są niezbędne do budowania prawdziwego partnerstwa między Polską a Niemcami – mówił, nawiązując do swojego wcześniejszego wystąpienia na Westerplatte. Berlin podtrzymuje jednak stanowisko, że temat reparacji został prawnie zamknięty. Wiceszef MSZ Bartoszewski przypomniał, że szanse na uzyskanie świadczeń od Niemiec są znikome, ale politycznie i symbolicznie Polska nadal będzie ten temat podnosić.
Po spotkaniu ze Steinmeierem prezydent Nawrocki uda się do Urzędu Kanclerskiego, gdzie porozmawia z kanclerzem Friedrichem Merzem. Następnie w planie ma wizytę w Paryżu i rozmowę z prezydentem Emmanuelem Macronem. Celem podróży jest wzmocnienie sojuszy Polski w Europie i zaprezentowanie jej stanowiska wobec ostatnich napięć międzynarodowych.
