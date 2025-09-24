Nawrocki w ONZ uderza w Rosję. „Polska zna to od 80 lat”
Karol Nawrocki podczas swojego pierwszego wystąpienia w ONZ nie pozostawił wątpliwości: Polska zna rosyjską politykę od dziesięcioleci i dziś ostrzega świat przed jej skutkami. Prezydent mówił o punkcie zwrotnym historii i konieczności zdecydowanych działań wobec agresora.
Nawrocki w ONZ: mocne słowa o Rosji i ostrzeżenie dla świata
80. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku przyciągnęła rekordową liczbę przywódców i ekspertów. Wśród tematów dominowały wojny, kryzysy klimatyczne i wyzwania związane ze sztuczną inteligencją. Na tym tle przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego odbiło się szerokim echem. Polski przywódca ostrzegł, że świat znalazł się w punkcie zwrotnym historii, a decyzje podejmowane dziś zaważą na przyszłych dekadach
Świat na rozdrożu
Tegoroczna sesja ONZ odbywa się pod hasłem „Better Together”, jednak debaty zdominowały kwestie bezpieczeństwa – od wojny w Ukrainie po sytuację w Strefie Gazy. Sekretarz generalny António Guterres mówił o „świecie brutalnej siły”, apelując o reformę Rady Bezpieczeństwa i pilne zawieszenie broni. Ostrzegał, że bez konkretnych działań Karta Narodów Zjednoczonych stanie się dokumentem bez znaczenia.
Nowa przewodnicząca sesji, Annalena Baerbock, podkreśliła, że ONZ musi zostać „uzbrojona na kolejne 80 lat”, wskazując na potrzebę nowych zasad dotyczących globalnego bezpieczeństwa i technologii.
Polska na forum międzynarodowym
Dla polskiej delegacji kluczowym momentem było wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego. Było to jego pierwsze przemówienie w ONZ od objęcia urzędu w maju i zarazem mocny sygnał, że Polska zamierza aktywnie uczestniczyć w debacie o przyszłości bezpieczeństwa międzynarodowego.
Nawrocki odniósł się bezpośrednio do incydentu z początku września, kiedy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Po raz pierwszy od II wojny światowej Polska zestrzeliła wrogie obiekty nad własnym terytorium.
– Stoimy w punkcie zwrotnym historii. To ostatni moment na podjęcie konkretnych działań – mówił prezydent, apelując o jedność demokratycznych państw.
Ostrzeżenie wobec Rosji
W swoim wystąpieniu Nawrocki nie pozostawił złudzeń co do odpowiedzialności Rosji za obecną sytuację. Podkreślił, że Moskwa odmawia innym krajom prawa do podmiotowości, a prawo międzynarodowe traktuje jak sugestię, a nie regułę.
– To scenariusz doskonale znany Polsce od 80 lat – zaznaczył, odwołując się do doświadczeń ze Związkiem Radzieckim i późniejszej polityki Kremla.
Prezydent zadeklarował, że Polska zwiększy wydatki obronne i będzie pogłębiać współpracę w ramach Inicjatywy Trójmorza i Bukaresztańskiej Dziewiątki. Zaznaczył też, że żadne wojny nie mogą się agresorom opłacać – ani politycznie, ani ekonomicznie.
Wspólny front władz w Nowym Jorku
Wystąpienie Nawrockiego wsparł szef MSZ Radosław Sikorski, publikując zdjęcia z sali plenarnej, na których siedzi obok prezydenta. Był to wyraźny sygnał, że mimo podziałów wewnętrznych Polska w sprawie rosyjskiej agresji mówi jednym głosem.
Nawrocki, podkreślając wagę międzynarodowej solidarności, apelował o większą odpowiedzialność wspólnoty międzynarodowej. – Międzynarodowa współpraca nie jest opcją, a koniecznością – stwierdził.
