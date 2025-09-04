Nawrocki wyprzedził Tuska w kontaktach z Trumpem! Zaprosił Trumpa do Polski.

Nawrocki zaprasza Trumpa do Polski, to nowy rozdział w relacjach Warszawa-Waszyngton. Prezydent-elekt Karol Nawrocki wzmocnił swój sojusz z Donaldem Trumpem podczas ostatniej rozmowy telefonicznej. W mediach społecznościowych podał, że zaprosił amerykańskiego prezydenta do Polski i otrzymał również osobiste zaproszenie do Białego Domu.

Wzmacnianie więzi przez media

Nawrocki opisał rozmowę z Trumpem jako „bardzo dobrą” i podkreślił więzi sojusznicze między krajami. Jego słowa „God bless Poland! God bless America!” rozgrzały debatę, pokazując, że zależy mu na bliskiej i osobowej komunikacji w relacjach międzynarodowych.

Równoległa reprezentacja, sygnał napięcia wewnętrznego

Nie minęły jeszcze trzy tygodnie od inauguracji, a Nawrocki już reprezentował Polskę w międzynarodowej wideokonferencji z Donaldem Trumpem. Tym samym wyprzedził szefa rządu Donalda Tuska, który zwykle reprezentuje kraj w takich sytuacjach. Ten ruch symbolicznie podkreśla rosnące tarcia między prezydentem a premierem.

Co to może przynieść Warszawie?

To wyraźny gest polityczny: zaproszenie do Polski i gotowość do odwetu z Waszyngtonu. Nawrocki buduje przestrzeń dla samodzielnej polityki zagranicznej i bezpośredniego dialogu z mocarstwami. Taka niezależność może być jego atutem, ale niesie też ryzyko podważenia spójności dyplomatycznej w trudnym regionie. To zaproszenie to więcej niż gest, to sygnał, że Polska pod wodzą Nawrockiego chce klepać swoje ścieżki w polityce międzynarodowej.

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

