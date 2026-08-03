Needoh już na Vinted. Zabawki z Lidla sprzedają nawet 5 razy drożej
Ledwo trafiły do sklepów, a już pojawiły się na portalach sprzedażowych. Popularne gniotki Needoh Nice Cube, które dziś można było kupić w Lidlu za 14,99 zł za sztukę, są już oferowane na Vinted za znacznie wyższe kwoty.
Jedna z ofert, wystawiona przez sprzedającego z Warszawy, dotyczy całego kartonu zawierającego sześć gniotków. Cena? 475,40 zł za komplet.
Dla porównania, zakup sześciu sztuk w Lidlu kosztowałby 89,94 zł (6 × 14,99 zł). Oznacza to, że sprzedający oczekuje ponad pięciokrotnie wyższej kwoty niż wynosiła cena sklepowa całego zestawu.
To kolejny przykład ogromnego zainteresowania zabawkami Needoh. W poniedziałek od rana przed niektórymi sklepami ustawiały się kolejki, a – jak relacjonowali klienci – zapasy w wielu lokalizacjach wyprzedały się w ciągu kilku minut. Niektórzy kupowali po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt sztuk.
Wiele wskazuje na to, że część osób od początku planowała odsprzedaż z zyskiem. Podobne sytuacje wcześniej dotyczyły m.in. pluszaków z Biedronki czy limitowanych kolekcji z popularnych sieci handlowych.
Udało Wam się kupić Needoh w Lidlu, czy trafiliście już tylko na puste półki?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.