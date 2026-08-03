Needoh już na Vinted. Zabawki z Lidla sprzedają nawet 5 razy drożej

3 sierpnia 2026 18:30 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Ledwo trafiły do sklepów, a już pojawiły się na portalach sprzedażowych. Popularne gniotki Needoh Nice Cube, które dziś można było kupić w Lidlu za 14,99 zł za sztukę, są już oferowane na Vinted za znacznie wyższe kwoty.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Kostki Needoh w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce
Kostki Needoh w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce

Jedna z ofert, wystawiona przez sprzedającego z Warszawy, dotyczy całego kartonu zawierającego sześć gniotków. Cena? 475,40 zł za komplet.

Zobacz również:

Dla porównania, zakup sześciu sztuk w Lidlu kosztowałby 89,94 zł (6 × 14,99 zł). Oznacza to, że sprzedający oczekuje ponad pięciokrotnie wyższej kwoty niż wynosiła cena sklepowa całego zestawu.

To kolejny przykład ogromnego zainteresowania zabawkami Needoh. W poniedziałek od rana przed niektórymi sklepami ustawiały się kolejki, a – jak relacjonowali klienci – zapasy w wielu lokalizacjach wyprzedały się w ciągu kilku minut. Niektórzy kupowali po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt sztuk.

Wiele wskazuje na to, że część osób od początku planowała odsprzedaż z zyskiem. Podobne sytuacje wcześniej dotyczyły m.in. pluszaków z Biedronki czy limitowanych kolekcji z popularnych sieci handlowych.

Udało Wam się kupić Needoh w Lidlu, czy trafiliście już tylko na puste półki?

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna