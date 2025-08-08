Nie czekaj, aż będzie za późno! Tak przygotujesz się na ulewne deszcze i burze – krok po kroku
Letnie burze coraz częściej zaskakują siłą i intensywnością. Podtopienia, uszkodzone dachy, zalane piwnice – to już nie tylko odległe scenariusze. Jeśli chcesz uniknąć strat, warto działać zanim spadnie pierwszy ulewny deszcz. Oto praktyczny poradnik, jak zabezpieczyć dom i posesję przed skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych.
1. Sprawdź dach i rynny – to Twoja pierwsza linia obrony
-
Usuń liście, gałęzie i inne zanieczyszczenia z rynien i rur spustowych.
-
Sprawdź, czy rynny są szczelne i dobrze przymocowane.
-
Oceń stan pokrycia dachowego – luźne dachówki lub uszkodzone papy mogą być źródłem przecieków.
2. Zabezpiecz piwnicę i najniższe kondygnacje
-
Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, warto zainwestować w zawory zwrotne kanalizacji – uniemożliwiają cofnięcie ścieków przy przeciążeniu sieci.
-
Podnieś na podesty wszelkie cenne przedmioty, narzędzia, sprzęty elektryczne.
-
Warto mieć w pogotowiu worki z piaskiem – nawet kilka może uratować wnętrze przed zalaniem.
3. Uporządkuj teren wokół domu
-
Usuń z ogrodu rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr: krzesła, donice, lekkie meble.
-
Przytnij gałęzie drzew, które zagrażają dachowi lub liniom energetycznym.
-
Upewnij się, że kratki ściekowe na podjeździe lub tarasie są drożne.
4. Przygotuj domowników
-
Zapisz i udostępnij numer 112 – centrum powiadamiania ratunkowego.
-
W razie alertu RCB nie wychodź z domu, nie wchodź do zalanych piwnic i nie podchodź do wezbranych rzek.
-
Zaopatrz się w latarkę, radio na baterie, zapas wody i jedzenia na 2–3 dni.
5. Ubezpieczenie to nie luksus
-
Upewnij się, że Twoja polisa obejmuje szkody spowodowane przez żywioły, w tym intensywne opady i burze.
-
W przypadku strat – dokumentuj wszystko zdjęciami, a następnie jak najszybciej zgłoś szkodę do ubezpieczyciela.
Co to oznacza dla czytelnika?
Nadchodzące miesiące mogą przynieść kolejne gwałtowne zjawiska pogodowe. To nie czas na lekceważenie ostrzeżeń – to czas działania. Proste kroki wykonane zawczasu mogą uchronić Twój dom przed poważnymi stratami, a rodzinę – przed niebezpieczeństwem. Lepiej zapobiegać niż ratować.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.