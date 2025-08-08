Nie czekaj, aż będzie za późno! Tak przygotujesz się na ulewne deszcze i burze – krok po kroku

8 sierpnia 2025

Letnie burze coraz częściej zaskakują siłą i intensywnością. Podtopienia, uszkodzone dachy, zalane piwnice – to już nie tylko odległe scenariusze. Jeśli chcesz uniknąć strat, warto działać zanim spadnie pierwszy ulewny deszcz. Oto praktyczny poradnik, jak zabezpieczyć dom i posesję przed skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych.

1. Sprawdź dach i rynny – to Twoja pierwsza linia obrony

  • Usuń liście, gałęzie i inne zanieczyszczenia z rynien i rur spustowych.

  • Sprawdź, czy rynny są szczelne i dobrze przymocowane.

  • Oceń stan pokrycia dachowego – luźne dachówki lub uszkodzone papy mogą być źródłem przecieków.

2. Zabezpiecz piwnicę i najniższe kondygnacje

  • Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, warto zainwestować w zawory zwrotne kanalizacji – uniemożliwiają cofnięcie ścieków przy przeciążeniu sieci.

  • Podnieś na podesty wszelkie cenne przedmioty, narzędzia, sprzęty elektryczne.

  • Warto mieć w pogotowiu worki z piaskiem – nawet kilka może uratować wnętrze przed zalaniem.

3. Uporządkuj teren wokół domu

  • Usuń z ogrodu rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr: krzesła, donice, lekkie meble.

  • Przytnij gałęzie drzew, które zagrażają dachowi lub liniom energetycznym.

  • Upewnij się, że kratki ściekowe na podjeździe lub tarasie są drożne.

4. Przygotuj domowników

  • Zapisz i udostępnij numer 112 – centrum powiadamiania ratunkowego.

  • W razie alertu RCB nie wychodź z domu, nie wchodź do zalanych piwnic i nie podchodź do wezbranych rzek.

  • Zaopatrz się w latarkę, radio na baterie, zapas wody i jedzenia na 2–3 dni.

5. Ubezpieczenie to nie luksus

  • Upewnij się, że Twoja polisa obejmuje szkody spowodowane przez żywioły, w tym intensywne opady i burze.

  • W przypadku strat – dokumentuj wszystko zdjęciami, a następnie jak najszybciej zgłoś szkodę do ubezpieczyciela.

Co to oznacza dla czytelnika?

Nadchodzące miesiące mogą przynieść kolejne gwałtowne zjawiska pogodowe. To nie czas na lekceważenie ostrzeżeń – to czas działania. Proste kroki wykonane zawczasu mogą uchronić Twój dom przed poważnymi stratami, a rodzinę – przed niebezpieczeństwem. Lepiej zapobiegać niż ratować.

