Nie płaci i nie chce opuścić mieszkania? Wymiana zamków grozi więzieniem! Sprawdź, jak zgodnie z prawem pozbyć się „dzikiego lokatora”
Brak czynszu na koncie, narastające długi za prąd i gaz oraz najemca, który ignoruje telefony i ani myśli o wyprowadzce to koszmar każdego wynajmującego. Wielu właścicieli pod wpływem bezsilności rozważa wymianę zamków w drzwiach, odcięcie wody czy wystawienie walizek na korytarz. Taki krok to jednak prawna pułapka, która z poszkodowanego może w ułamku sekundy zrobić przestępcę zagrożonego karą więzienia. Zobacz, jak wyglądają procedury eksmisyjne, ile miesięcy trzeba czekać na odzyskanie kluczy i jakie rewolucyjne zmiany w prawie leżą na biurkach posłów!
Samowolna eksmisja to przestępstwo. Za wymianę zamków grozi Kodeks karny
Kiedy frustracja sięga zenitu, w głowach właścicieli mieszkań pojawia się pokusa zastosowania rozwiązań siłowych: wymiana wkładki w zamku podczas nieobecności lokatora, wykręcenie korków, odcięcie dopływu wody lub wystawienie mebli przed klatkę schodową. Choć z ludzkiego punktu widzenia gniew jest całkowicie zrozumiały, polski porządek prawny bezwzględnie zabrania tego typu działań.
Zgodnie z art. 191 § 1a Kodeksu karnego, kto stosuje przemoc innego rodzaju lub uporczywie utrudnia innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego w celu zmuszenia jej do wyprowadzki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Za takie przestępstwo uznawane jest właśnie odcinanie mediów czy utrudnianie dostępu do lokalu. Właściciel nie może również wejść do mieszkania bez zgody lokatora – dopóki najemca tam przebywa, chroni go mir domowy. Każda próba samowolnej eksmisji niemal natychmiast kończy się interwencją policji, sprawą karną dla wynajmującego i koniecznością wypłaty zadośćuczynienia. Jedyną legalną ścieżką pozostaje procedura sądowa i egzekucja prowadzona przez komornika.
Wypowiedzenie umowy trwa miesiącami. Pół roku od pierwszej zaległości
Pozbycie się niepłacącego lokatora na drodze formalnej wymaga anielskiej cierpliwości i żelaznej dyscypliny w dotrzymywaniu terminów. Ustawa o ochronie praw lokatorów narzuca rygorystyczny harmonogram, w którym każdy błąd proceduralny cofa właściciela do punktu wyjścia:
- Zaległość za 3 pełne okresy – aby w ogóle rozpocząć procedurę wypowiedzenia, najemca musi zalegać z opłatami przez co najmniej trzy pełne okresy rozliczeniowe (najczęściej trzy miesiące).
- Pisemne ostrzeżenie i dodatkowy miesiąc – wynajmujący nie może od razu rozwiązać umowy. Musi skierować do dłużnika oficjalne, pisemne ostrzeżenie z informacją o zamiarze wypowiedzenia, wyznaczając mu dodatkowy miesiąc na uregulowanie całego długu wraz z bieżącymi opłatami.
- Wypowiedzenie ze skutkiem na koniec miesiąca – dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu właściciel może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu na piśmie, z podaniem konkretnej przyczyny i zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego).
W praktyce od momentu pierwszej niezapłaconej raty do formalnego rozwiązania stosunku najmu mija od 5 do 6 miesięcy. W tym czasie lokal nie generuje żadnego przychodu, a rachunki eksploatacyjne musi regulować właściciel.
Wyrok eksmisyjny w ręku? To dopiero początek drogi pod górkę
Zakończenie umowy nie gwarantuje odzyskania kluczy. Jeśli lokator odmawia wyprowadzki, właściciel musi wnieść do sądu pozew o eksmisję (nakaz opróżnienia lokalu) oraz osobny pozew o zapłatę zaległości i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Na sali sądowej czeka kolejna rafa prawna.
Sąd ma ustawowy obowiązek zbadania z urzędu, czy lokatorowi przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Taka ochrona obligatoryjnie obejmuje m.in. kobiety w ciąży, małoletnich, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, emerytów i rencistów uprawnionych do pomocy społecznej oraz bezrobotnych. Jeżeli sąd przyzna prawo do lokum socjalnego, komornik nie może przeprowadzić eksmisji do momentu, aż odpowiedni lokal wskaże gmina. W polskich miastach czas oczekiwania na takie mieszkanie trwa latami. Choć właściciel może żądać od gminy odszkodowania za brak lokalu socjalnego, wiąże się to z kolejnym, żmudnym procesem sądowym.
Dodatkową przeszkodą jest kalendarz. Zgodnie z przepisami, w okresie zimowym – od 1 listopada do 31 marca – eksmisji co do zasady nie wykonuje się, jeśli dłużnik nie ma zapewnionego innego dachu nad głową. Właściciel, który otrzymał wyrok eksmisyjny w drugiej połowie października, niemal na pewno musi czekać na działania komornicze aż do wiosny.
Gorący rynek najmu pod lupą: Wola, Mokotów i Śródmieście liczą straty
Problem niewypłacalnych najemców i „dzikich lokatorów” jest szczególnie palący w Warszawie, która pozostaje największym i najdroższym rynkiem wynajmu w kraju. W stolicy tysiące lokali zakupiono na kredyt z myślą o bezpiecznej lokacie kapitału.
W luksusowych kamienicach i apartamentowcach w Śródmieściu miesięczne straty z tytułu nieopłaconego czynszu i opłat administracyjnych potrafią sięgać kilkunastu tysięcy złotych, co w skali półrocznego impasu oznacza gigantyczną wyrwę w budżecie. Z kolei na nowoczesnych osiedlach na Woli oraz w zagłębiach biurowo-mieszkaniowych na Mokotowie, gdzie dominują mieszkania kupowane w celach inwestycyjnych, wielu właścicieli spłaca wysokie raty kredytów hipotecznych z własnej kieszeni, podczas gdy dłużnik bezkarnie korzysta z lokalu. W realiach Woli, Mokotowa i Śródmieścia kolejki po gminne lokale socjalne są jednymi z najdłuższych w Polsce, dlatego stołeczni inwestorzy coraz powszechniej rezygnują ze zwykłych umów na rzecz najmu okazjonalnego – z notarialnym oświadczeniem o poddaniu się egzekucji i wskazaniem adresu zastępczego.
Rewolucja w Sejmie: projekt Konfederacji zaostrzy przepisy przeciw lokatorom
Skrajne faworyzowanie najemców w obecnym stanie prawnym wywołało reakcję parlamentarzystów. W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy (druk nr 2447), złożonym przez klub Konfederacji. Propozycja, do której rząd przedstawił we wrześniu 2026 roku swoje oficjalne stanowisko, diametralnie odwraca dotychczasowe zasady gry.
Projekt zakłada m.in. możliwość wypowiedzenia umowy najmu już po jednym miesiącu zwłoki w opłatach, całkowite odebranie prawa do lokalu socjalnego dłużnikom z zaległościami, ułatwienie rozwiązania umowy na cele własne właściciela, a także wyłączenie odpowiedzialności karnej za odcięcie mediów czy wejście do lokalu przez właściciela. Inicjatywa budzi gigantyczne emocje: organizacje zrzeszające właścicieli wskazują, że uzdrowi to rynek i obniży stawki najmu, podczas gdy obrońcy praw lokatorów alarmują, że nowe prawo może prowadzić do nadużyć i dramatycznych eksmisji na bruk.
Najważniejsze zasady postępowania z niepłacącym najemcą
Zobacz zestawienie kluczowych praw i ograniczeń, o których musi pamiętać każdy wynajmujący:
- Zero samowolnych działań – wymiana zamków, odcięcie prądu czy wejście siłą grozi karą do 3 lat więzienia z art. 191 kk.
- Półroczna ścieżka wypowiedzenia – minimum 3 miesiące długu, dodatkowy miesiąc na spłatę z ostrzeżeniem i miesięczny okres wypowiedzenia.
- Zimowa tarcza ochronna – od 1 listopada do 31 marca komornicy wstrzymują eksmisje, chyba że dłużnik ma lokal zamienny.
- Pułapka lokalu socjalnego – przyznanie lokalu socjalnego blokuje eksmisję do czasu, aż gmina przydzieli wolne mieszkanie.
- Najem okazjonalny jako tarcza – notarialne poddanie się egzekucji pozwala pominąć wieloletni proces sądowy.
- Problem w Śródmieściu, Woli i na Mokotowie – warszawscy właściciele mieszkań inwestycyjnych najsilniej odczuwają skutki długu najemców.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.