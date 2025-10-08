Nie rób tego przy przelewach! Twoje konto nie jest bezpieczne. Możesz stracić tysiące, jeśli nie znasz tej zasady
Skarbówka coraz uważniej przygląda się przelewom bankowym Polaków. Nawet zwykły przelew na konto bliskiej osoby może zwrócić uwagę fiskusa, jeśli przekroczy określone limity albo nie zostanie odpowiednio zgłoszony. Co ważne, kontrolą objęte są nie tylko duże kwoty, ale też częste i nietypowo opisane transakcje.
Ile można przelać komuś na konto i kiedy zainteresuje się tym skarbówka?
Przelewy bankowe to codzienność dla większości Polaków, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że każda większa transakcja znajduje się pod czujnym okiem fiskusa. Banki i urzędy skarbowe analizują zarówno wysokie jednorazowe przelewy, jak i regularne wpłaty na mniejsze kwoty. Niewłaściwe opisanie przelewu, brak zgłoszenia darowizny czy częste transakcje bez uzasadnienia mogą skończyć się wezwaniem do wyjaśnień, a nawet karą finansową.
Jakie przelewy bank musi zgłosić?
Polskie banki działają na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każda instytucja finansowa ma obowiązek monitorowania transakcji i rejestrowania operacji równych lub wyższych niż 15 tysięcy euro, zarówno pojedynczych, jak i serii powiązanych przelewów. Dane trafiają następnie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który analizuje je pod kątem legalności i ewentualnych nadużyć. Co ważne, część banków stosuje wewnętrzne limity bezpieczeństwa i zgłasza operacje już od 10 tysięcy euro. W praktyce oznacza to, że nawet przelew niższy od ustawowego progu może wzbudzić zainteresowanie, jeśli instytucja uzna go za podejrzany.
Darowizny i przelewy prywatne
Przelew na konto bliskiej osoby może być potraktowany jako darowizna, a ta podlega podatkowi od spadków i darowizn. Obowiązują trzy grupy podatkowe. W przypadku najbliższej rodziny, czyli małżonków, dzieci, wnuków, rodziców czy rodzeństwa, limit zwolnienia z podatku wynosi 36 120 zł w ciągu pięciu lat od jednej osoby. Dalsza rodzina, np. wujostwo czy szwagrowie, ma niższy próg – 27 090 zł, a osoby niespokrewnione mogą bez podatku przekazać jedynie 5 733 zł. Jeśli darowizna przekroczy te kwoty, obdarowany musi zgłosić ją do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy. Brak zgłoszenia oznacza obowiązek zapłaty podatku według progresywnej skali od 3 do nawet 20 procent wartości darowizny. Istnieje jednak wyjątek – osoby z tzw. grupy zerowej, czyli najbliżsi krewni, mogą uniknąć podatku w całości, pod warunkiem że przelew został udokumentowany i zgłoszony w terminie.
Małe kwoty też mogą być podejrzane
Nie tylko duże przelewy interesują fiskusa. Regularne wpłaty mniejszych kwot, szczególnie wysyłane często i do różnych odbiorców, mogą zwrócić uwagę urzędników. Bywają one analizowane jako próba ukrywania źródeł przychodu, unikania opodatkowania czy prowadzenia działalności bez jej rejestracji. Również nietypowe tytuły przelewów, takie jak „pożyczka bez podatku” czy żartobliwe opisy, mogą stać się powodem dodatkowych pytań ze strony urzędu skarbowego.
Uprawnienia skarbówki
Od 2022 roku urzędy skarbowe dysponują szerokimi możliwościami kontrolowania rachunków bankowych. Mogą prześwietlić przelewy nawet z ostatnich pięciu lat, a w szczególnych przypadkach jeszcze dłużej. Jeśli transakcje wzbudzą podejrzenia, urząd może nie tylko wezwać podatnika do wyjaśnień, ale też wstrzymać przelew, zamrozić środki na rachunku, nałożyć podatek wraz z odsetkami, a nawet skierować sprawę do prokuratury. W skrajnych sytuacjach możliwa jest kara grzywny lub pozbawienia wolności zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym.
Jak unikać problemów?
Aby zminimalizować ryzyko kontroli, warto stosować się do kilku prostych zasad. Przelewy powinny być zawsze jasno opisane, a dokumentacja potwierdzająca ich cel i źródło środków powinna być przechowywana. Darowizny przekraczające limity trzeba zgłaszać w terminie, a dzielenie większych kwot na mniejsze przelewy i tak może zostać zakwalifikowane jako próba obejścia prawa.
Polacy często traktują przelewy jako prywatną sprawę, jednak fiskus ma szerokie uprawnienia do ich analizy. Przekroczenie limitów, brak zgłoszenia darowizny czy niejasny tytuł przelewu mogą skutkować kontrolą i karą. Świadomość obowiązujących przepisów i ich przestrzeganie to najprostszy sposób, by uniknąć nieprzyjemności i bezpiecznie zarządzać swoimi finansami.
