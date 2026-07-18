Nie tylko emeryci nie zapłacą za śmieci w 2026. Te osoby też mogą skorzystać z ulg
Nie każdy właściciel nieruchomości musi płacić pełną opłatę za wywóz śmieci. W 2026 roku wiele gmin przewiduje ulgi, a w określonych przypadkach nawet całkowite zwolnienie z należności. Preferencje nie dotyczą wyłącznie emerytów – z niższych stawek mogą skorzystać również m.in. rodziny wielodzietne, osoby o niskich dochodach czy właściciele domów kompostujący bioodpady. Wszystko zależy jednak od lokalnych przepisów obowiązujących w danej gminie.
Nie tylko emeryci mogą płacić mniej za śmieci. Kto w 2026 roku skorzysta ze zwolnienia lub zniżki?
Nie wszyscy mieszkańcy muszą płacić pełną opłatę za wywóz odpadów komunalnych. W 2026 roku wiele gmin przewiduje ulgi, a w określonych przypadkach nawet całkowite zwolnienie z opłat. Co ważne, preferencje nie dotyczą wyłącznie emerytów. Z niższych stawek mogą korzystać również m.in. rodziny wielodzietne, osoby o niskich dochodach czy właściciele domów kompostujący bioodpady. Zakres ulg zależy jednak od uchwał przyjętych przez poszczególne samorządy.
Opłata za śmieci wynika z ustawy
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zasadą jest, że opłatę ponoszą właściciele nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów.
Jednocześnie przepisy dają radom gmin możliwość wprowadzania częściowych zwolnień lub ulg dla określonych grup mieszkańców. Dlatego wysokość opłat oraz dostępne preferencje różnią się w zależności od miejsca zamieszkania.
Kto może zapłacić mniej za śmieci?
Nie istnieje jedna ogólnopolska lista osób uprawnionych do ulg. Najczęściej samorządy przewidują preferencje dla:
- właścicieli domów jednorodzinnych kompostujących bioodpady,
- rodzin wielodzietnych, często posiadających Kartę Dużej Rodziny,
- osób o niskich dochodach, jeśli lokalne przepisy przewidują takie wsparcie,
- niektórych seniorów, jeśli odpowiednią ulgę wprowadziła rada gminy,
- osób z niepełnosprawnościami lub ich opiekunów – jeżeli przewidują to lokalne uchwały.
Warto pamiętać, że sama emerytura nie daje automatycznie prawa do zwolnienia z opłaty. Decydują o tym przepisy obowiązujące w konkretnej gminie.
Kiedy można zostać całkowicie zwolnionym z opłaty?
Całkowite zwolnienie jest możliwe przede wszystkim wtedy, gdy nieruchomość faktycznie nie jest zamieszkiwana i nie powstają w niej odpady komunalne.
Może to dotyczyć m.in. osób, które:
- na dłużej wyjechały za granicę,
- przebywają w szpitalu lub domu opieki,
- czasowo mieszkają w innym miejscu,
- nie korzystają z nieruchomości przez określony czas.
W takim przypadku konieczne jest zgłoszenie zmian w deklaracji oraz – jeśli wymaga tego gmina – przedstawienie dokumentów potwierdzających brak zamieszkiwania. Sam fakt nieobecności nie powoduje automatycznego zawieszenia naliczania opłat.
Ulga za kompostownik obowiązuje w wielu gminach
Najbardziej rozpowszechnioną preferencją pozostaje ulga dla właścicieli domów jednorodzinnych prowadzących przydomowy kompostownik. Takie rozwiązanie przewiduje wiele samorządów, ponieważ pozwala ograniczyć ilość bioodpadów odbieranych przez gminę. Wysokość obniżki ustalana jest lokalnie i wymaga zgłoszenia kompostownika w deklaracji.
Jak wygląda to w dużych miastach?
Rozwiązania różnią się pomiędzy samorządami.
- Warszawa stosuje obniżkę dla właścicieli domów jednorodzinnych kompostujących bioodpady oraz przewiduje wsparcie socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
- Katowice oferują m.in. ulgę dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz preferencje za kompostowanie bioodpadów.
- Gdynia również umożliwia korzystanie z ulg związanych z kompostowaniem bioodpadów zgodnie z lokalnymi uchwałami.
Przed złożeniem deklaracji warto sprawdzić aktualne zasady obowiązujące w swojej gminie, ponieważ zakres ulg nie jest jednakowy w całym kraju.
Jak ubiegać się o zwolnienie lub zniżkę?
Większość ulg nie jest przyznawana automatycznie. Aby z nich skorzystać, zwykle trzeba:
- złożyć nową lub skorygowaną deklarację dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami,
- dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające prawo do ulgi, jeśli są wymagane,
- przekazać dokumenty do urzędu miasta lub gminy – osobiście, pocztą albo elektronicznie.
Co to oznacza dla Ciebie?
- Nie tylko emeryci mogą płacić mniej za wywóz śmieci.
- Najczęściej spotykaną ulgą jest obniżka za kompostowanie bioodpadów.
- Wysokość opłat i zasady przyznawania zwolnień ustala każda gmina indywidualnie.
- Ulgi zazwyczaj wymagają złożenia odpowiedniego wniosku lub aktualizacji deklaracji.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.