Nie uwierzysz, kto może na ciebie donieść. Gdy zapukają, będzie za późno na tłumaczenia

7 października 2025 02:24 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polska wieś i przedmieścia zmieniły zasady gry. Wystarczy anonimowe zgłoszenie do straży miejskiej lub Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, by uruchomić kontrolę na twojej posesji. Zgłosić może każdy: sąsiad, przechodzień, a nawet kurier. Nie potrzebuje dowodów – to sprawdzą służby.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co najczęściej wywołuje kontrole

  • Dym i smród z komina – podejrzenie spalania plastiku, mebli, lakierowanego drewna.

  • Brak podłączenia do kanalizacji, choć jest dostępna – albo „znikające” ścieki.

  • Wylewanie nieczystości do rowu, na łąkę czy do studzienki.

  • Składowanie odpadów niebezpiecznych: akumulatory, opony, chemikalia, farby.

Uprawnienia służb są szerokie
Inspektorzy mogą wejść na posesję, pobrać próbki popiołu, gleby i wody, użyć barwników do wykrycia nielegalnych zrzutów, skontrolować kotłownię i paliwo. Strażnicy sprawdzają także dokumenty: umowy, rachunki, potwierdzenia wywozu nieczystości.

Skutki? Od mandatu po nakaz wymiany pieca

  • Spalanie odpadów: mandat nawet do 500 zł za wykroczenie, a w sądzie – wielotysięczne grzywny.

  • Nielegalne ścieki: kary do 10 000 zł, możliwy nakaz przyłączenia do kanalizacji na twój koszt.

  • Łamanie uchwał antysmogowych: obowiązkowa wymiana „kopciucha”, koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy zł.

  • Uporczywe naruszenia: sprawa w sądzie, ograniczenie wolności i egzekucja administracyjna.

Dlaczego to dzieje się teraz
Zaostrzone przepisy antysmogowe i ochrony wód plus realne kary dla gmin za brak kontroli sprawiły, że interwencje są częste i szybkie. Gminy wolą ukarać sprawcę niż same płacić dziesiątki tysięcy złotych.

Jak nie stać się celem zgłoszenia (checklista)

  1. Kocioł i paliwo: używaj wyłącznie dozwolonych paliw, przechowuj je „na wierzchu” – bez śmieci w kotłowni.

  2. Ścieki: miej umowę z firmą asenizacyjną i rachunki z 12 miesięcy; przy kanalizacji – podłącz się.

  3. Odpady: oddawaj problemowe (opony, farby, akumulatory) do PSZOK-u; nie składować „na zapleczu”.

  4. Dokumenty: trzymaj w teczce: umowy, faktury, protokoły serwisu pieca/oczyszczalni.

  5. Sąsiedzi: zredukuj uciążliwości – czysty komin, brak wycieków, porządek na działce.

Sedno dla czytelnika
Zgłosić może każdy, o każdej porze. Gdy kontrola stanie w drzwiach, liczą się dokumenty i stan faktyczny – nie tłumaczenia. Kilka prostych działań dziś oszczędzi ci tysięcy złotych, nerwów i przymusowych decyzji urzędowych.

