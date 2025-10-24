Nie wpisuj tego w tytule przelewu! Nawet drobna kwota może ściągnąć kontrolę skarbówki
Wystarczy chwila nieuwagi – albo „żart” – i możesz mieć na karku Urząd Skarbowy. Nawet drobny przelew z niejasnym lub żartobliwym tytułem może uruchomić procedury kontrolne. Systemy bankowe nie mają poczucia humoru. A fiskus – tym bardziej.
„Za koncert”? Sprawa w urzędzie. System zablokował 50 tys. zł
Przelew z tytułem „za koncert” zatrzymał uwagę analityków bankowych. Choć chodziło o organizację wydarzenia muzycznego, brak szczegółów wzbudził podejrzenia. Sprawa trafiła do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej, a dalej – do urzędu skarbowego. Właściciel konta musiał tłumaczyć się z pochodzenia środków.
Nowa era kontroli: każdy przelew może zostać prześwietlony
Od 2022 roku fiskus może sprawdzać konta bankowe bez powiadomienia właściciela. Banki mają obowiązek zgłaszać nie tylko duże transakcje, ale też te, których tytuły są niejednoznaczne, dziwne lub powtarzalne. Systemy monitorujące analizują:
- treść tytułów,
- częstotliwość przelewów,
- brak danych nadawcy lub odbiorcy,
- podejrzane schematy.
Najbardziej ryzykowne są tytuły typu:
- „za usługi”,
- „rozliczenie”,
- „bilet do kina” przy wysokiej kwocie,
- „bez faktury”,
- „pod stołem”,
- „za robotę na czarno”,
- oraz „żarty” – np. „za ukrycie zwłok”.
Tego typu opisy mogą skutkować zablokowaniem przelewu, zgłoszeniem do GIIF i kontrolą skarbową.
Nowe limity darowizn. Uwaga na przekroczenia!
Od 2025 roku obowiązują wyższe limity zwolnień z podatku od darowizn. Ale uwaga – darowizny się sumują przez 5 lat. Limity wynoszą:
- 36 120 zł – najbliższa rodzina (I grupa),
- 27 090 zł – dalsza rodzina (II grupa),
- 5 733 zł – osoby niespokrewnione (III grupa).
Dla najbliższych możliwe jest całkowite zwolnienie z podatku, jeśli zgłoszą darowiznę na formularzu SD-Z2 i przelew trafi bezpośrednio na konto.
Jak bezpiecznie opisywać przelewy? Oto konkretne przykłady
✔ „Darowizna od matki Anny Kowalskiej dla córki”
✔ „Zapłata za projekt graficzny – faktura nr 12/2025”
✔ „Pożyczka zgodnie z umową z dnia 12.09.2025”
✘ NIE wpisuj: „Pieniążki od mamy”, „Za przysługę”, „Za robotę”, „Za usługi”, „Wiadomo za co 😉”.
Zasady bezpieczeństwa:
- Unikaj humoru, niedopowiedzeń i skrótów myślowych.
- Tytuł przelewu powinien być jasny, konkretny i zgodny z rzeczywistością.
- W przypadku darowizn wpisz stopień pokrewieństwa i cel.
- Jeśli to pożyczka – miej umowę.
Skutki? Dotkliwe. Urząd może żądać podatku lub… 75% kary
Jeśli podczas kontroli skarbówka uzna, że nie potrafisz wykazać pochodzenia środków lub nie zgłosiłeś darowizny, możesz zapłacić:
- 20% podatku od całej kwoty (nie tylko nadwyżki),
- 75% karny podatek od nieujawnionych dochodów,
- a nawet ponieść odpowiedzialność karną skarbową.
Dane z przelewów są archiwizowane przez 5 lat
To oznacza, że nawet przelew z 2021 r. może stać się podstawą kontroli. Zwłaszcza jeśli urząd uzna, że Twoje wydatki nie pokrywają się z oficjalnymi dochodami.
Co to oznacza dla Ciebie?
- Zawsze pamiętaj o tytule przelewu – to nie miejsce na żarty.
- Dokumentuj większe transakcje – trzymaj faktury i potwierdzenia.
- Sprawdź, czy nie przekraczasz limitów darowizn.
-
W razie wątpliwości – skonsultuj się z doradcą podatkowym.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.