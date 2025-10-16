Nie wziąłeś paragonu? Skarbówka mówi wprost: możesz mieć kłopoty!
Brak paragonu to nie tylko problem sprzedawcy, ale i klienta – ostrzega skarbówka. Coraz częstsze kontrole pokazują, że niewydanie lub porzucenie paragonu może mieć poważne konsekwencje: od kar finansowych dla przedsiębiorców po utratę praw konsumenckich przez kupujących.
Kara za brak paragonu. Skarbówka ostrzega: problem może mieć nie tylko sprzedawca, ale też klient
Choć wydanie paragonu jest obowiązkiem każdego sprzedawcy, jego brak może mieć konsekwencje nie tylko dla przedsiębiorcy. Urzędy skarbowe ostrzegają, że pozostawienie paragonu w sklepie lub jego niewydanie przez sprzedawcę może uderzyć również w interesy klientów. Coraz częstsze kontrole pokazują, że problem nadużyć przy braku dowodu zakupu staje się realnym zagrożeniem zarówno dla fiskusa, jak i dla konsumentów.
Paragon to nie formalność – to ochrona dla kupującego
Zgodnie z przepisami, paragon fiskalny jest potwierdzeniem dokonania transakcji i musi zawierać konkretne informacje: dane sprzedawcy (w tym NIP), datę i godzinę sprzedaży, nazwę towaru lub usługi, cenę jednostkową, stawkę VAT, kwotę brutto i oznaczenie „PARAGON FISKALNY”. Na życzenie klienta sprzedawca ma obowiązek dodać NIP nabywcy – wtedy dokument pełni również funkcję faktury uproszczonej.
Fiskus przypomina, że konsumenci powinni upewniać się, iż otrzymany dokument jest paragonem fiskalnym, a nie jedynie rachunkiem niefiskalnym czy wydrukiem testowym. To nie tylko obowiązek sprzedawcy, ale i zabezpieczenie interesów kupującego.
Kary dla sprzedawców – nawet 86 tysięcy złotych
Niewydanie paragonu może zostać uznane za wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe. W pierwszym przypadku przedsiębiorcy grozi grzywna do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia. W sytuacjach poważniejszych kara może sięgnąć aż 86 tysięcy złotych.
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa prowadzą kontrole, często z udziałem inspektorów w cywilu. Ich celem jest eliminacja procederu niewystawiania paragonów, który sprzyja ukrywaniu obrotów i unikaniu podatków.
Klient bez paragonu też może stracić
Choć prawo nie przewiduje kar dla klientów, skarbówka ostrzega, że brak paragonu może mieć poważne skutki. Bez tego dokumentu trudno udowodnić zakup, co oznacza utratę możliwości reklamacji, wymiany towaru czy dochodzenia swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji.
Co więcej, porzucony paragon może zostać wykorzystany przez nieuczciwych sprzedawców do anulowania transakcji lub wystawienia fikcyjnej faktury. Dlatego fiskus apeluje: zawsze odbieraj paragon i sprawdzaj, czy jest prawidłowy – to najprostszy sposób ochrony przed stratą pieniędzy i nieuczciwymi praktykami.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.