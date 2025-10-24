Nie zapomnij za chwilkę zmieniamy czas! Zyskaj godzinę snu i sprawdź, co to oznacza dla Ciebie
Już w nocy z soboty 25 października na niedzielę 26 października 2025 roku, wszyscy w Polsce przestawią swoje zegarki o godzinę do tyłu – z godziny 3:00 na 2:00. To oznacza, że będziemy mogli pospać dłużej o godzinę, bo rozpoczyna się okres obowiązywania czasu zimowego.
Dlaczego to robimy?
Zmiana czasu – na czas letni i z powrotem – to praktyka stosowana w Polsce od lat. Ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i teoretycznie obniżenie zużycia energii.
W przypadku jesiennej zmiany, przechodząc na czas zimowy, dni będą krótsze i wcześniej zapadanie zmroku będzie odczuwalne.
Co to oznacza w praktyce?
- W nocy 25/26 października zegarek analogowy trzeba przestawić ręcznie – cofamy wskazówki z 3:00 na 2:00.
- Telefony, smartwatche oraz komputery z reguły zmienią czas automatycznie, ale warto upewnić się przed snem.
- Pracujesz w nocy, w transporcie lub masz planowane działania na czas bezpośrednio po zmianie? Koniecznie uwzględnij tę godzinę i sprawdź harmonogram.
- Dla wielu osób będzie to szansa na dodatkową godzinę snu – ale nie dla wszystkich zmiana jest komfortowa.
Uwaga na zdrowie i codzienność
Choć zyskanie godziny snu wydaje się zaletą, różnica czasu może zaburzyć rytm dobowy organizmu. Specjaliści ostrzegają, że pierwsze dni po zmianie mogą przynieść:
- senność i trudności w koncentracji,
- zmniejszoną efektywność pracy lub nauki,
- obniżone samopoczucie z powodu szybszego zapadania zmroku.
Czy to ostatnia taka zmiana?
W Unii Europejskiej toczy się dyskusja o zniesieniu obowiązku zmiany czasu. Jednak w Polsce obecne przepisy przewidują jej stosowanie co najmniej do końca 2026 roku. W praktyce więc – tak, ta zmiana będzie prawdopodobnie jedną z ostatnich, ale nie pewnie ostatnią.
Warto przemyśleć teraz:
- Upewnij się, że zegarki w domu – także w sprzętach starszego typu – są odpowiednio przestawione.
- Zaplanuj rano przebudzenie – godzina zmiany może wpłynąć na twój harmonogram pracy, szkoły, komunikację.
- Zwróć uwagę na swoje samopoczucie w kolejnych dniach – zadbaj o nawyki snu, unikaj przeładowania wieczornego światła czy intensywnego korzystania z ekranów.
- Jeżeli pracujesz w nocy lub zajmujesz się czynnościami zmiennoczasowymi – skontroluj harmonogram, aby nie pojawiły się nieporozumienia.
W skrócie: tej nocy śpimy godzinę dłużej, ale nie zapomnij o przestawieniu zegarków. Zmiana czasu to drobna operacja, która wpływa jednak na codzienność wielu osób. Warto być przygotowanym – dla własnej wygody i zdrowia.
