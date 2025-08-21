Nie żyje abp Józef Kowalczyk. Były prymas Polski miał 86 lat
W wieku 86 lat zmarł arcybiskup Józef Kowalczyk – były nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski. Był jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła II, odegrał kluczową rolę w negocjacjach konkordatu oraz w reorganizacji Kościoła w Polsce po 1989 roku. Informację o jego śmierci przekazała archidiecezja gnieźnieńska.
Archidiecezja gnieźnieńska poinformowała o śmierci arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Były nuncjusz apostolski w Polsce i prymas Polski odszedł w nocy z 20 na 21 sierpnia w szpitalu w Tarnowie, gdzie przebywał w ciężkim stanie od kilku tygodni. Miał 86 lat.
Bliski współpracownik Jana Pawła II
Józef Kowalczyk urodził się 28 sierpnia 1938 roku w Jadownikach Mokrych. Po ukończeniu liceum w Radłowie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1962 roku. Początkowo pracował jako wikariusz i katecheta w Kwidzynie.
W 1965 roku wyjechał do Rzymu, gdzie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W Watykanie jego kariera rozwijała się szybko – w 1978 roku Jan Paweł II powierzył mu zadanie stworzenia Sekcji Polskiej w Sekretariacie Stanu. Kowalczyk towarzyszył papieżowi w licznych podróżach apostolskich, co wzmocniło jego rolę w Stolicy Apostolskiej.
Nuncjusz i negocjator konkordatu
W 1989 roku został mianowany nuncjuszem apostolskim w Polsce. Odpowiadał za reorganizację struktur Kościoła w naszym kraju po przemianach ustrojowych. To on negocjował i podpisał w 1993 roku konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. Przyczynił się także do odtworzenia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i wspierał powstawanie wydziałów teologicznych na uniwersytetach.
Prymas Polski w latach 2010–2014
W 2010 roku papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski. Funkcję tę pełnił do 2014 roku, gdy przeszedł na emeryturę jako arcybiskup senior. Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.
Ostatnie pożegnanie
Wiadomość o śmierci hierarchy ogłosił w Gnieźnie dzwon św. Wojciecha. Data uroczystości pogrzebowych zostanie podana w późniejszym terminie przez archidiecezję gnieźnieńską.
Arcybiskup Józef Kowalczyk zapisał się w historii jako dyplomata watykański, współpracownik Jana Pawła II i prymas, który łączył działalność duszpasterską z rolą mediatora między Kościołem a państwem.
