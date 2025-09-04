Nie żyje Giorgio Armani. Jak włoski projektant zbudował swoje modowe imperium?
Giorgio Armani, jeden z największych projektantów w historii mody, zmarł w wieku 91 lat. Twórca słynnych garniturów, które odmieniły światową elegancję, do końca życia pracował nad swoimi kolekcjami. Jego odejście zamyka epokę, ale styl i imperium, które stworzył, na zawsze pozostaną symbolem luksusu i ponadczasowej klasy.
Giorgio Armani – legenda mody, która zmieniła styl świata
Giorgio Armani był jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektantów XX i XXI wieku. Urodził się 11 lipca 1934 roku w Piacenzy, we Włoszech. Początkowo studiował medycynę, ale szybko porzucił tę ścieżkę na rzecz sztuki i projektowania. Swoją karierę rozpoczął w latach 60., pracując jako projektant męskiej odzieży w domu mody Nino Cerruti. Już wtedy wyróżniał się nowoczesnym podejściem do męskiej elegancji, które z czasem miało zrewolucjonizować świat mody.
Rewolucja w modzie – prostota i elegancja
W 1975 roku Armani założył własną markę Giorgio Armani S.p.A., która błyskawicznie zdobyła światowe uznanie. To on jako pierwszy wprowadził do mody tzw. „power suit” – lekko skrojony, pozbawiony zbędnych usztywnień garnitur, który stał się symbolem elegancji i profesjonalizmu w latach 80. XX wieku. Garnitury Armaniego nosili biznesmeni, politycy, a także gwiazdy Hollywood.
Projektant zasłynął także w świecie kina. To jego kostiumy pojawiły się m.in. w filmie „Amerykański żigolak” z Richardem Gerem, co ugruntowało jego pozycję w Hollywood. Armani ubierał także takie osobowości jak George Clooney, Leonardo DiCaprio czy Cate Blanchett.
Nie ograniczał się jednak tylko do mody. Stworzył własne imperium obejmujące kolekcje haute couture, prêt-à-porter, linię kosmetyków, perfum, a nawet sieć hoteli Armani. Dzięki temu stał się jednym z najbogatszych i najbardziej wpływowych projektantów w historii.
Styl, który definiował pokolenia
Jego charakterystyczny styl to minimalizm, stonowane barwy, perfekcyjny krój i klasyczna elegancja. Armani udowodnił, że moda może być zarazem luksusowa i funkcjonalna. W świecie, który często gonił za krzykliwymi trendami, on postawił na ponadczasowość i umiar – i właśnie to uczyniło go ikoną.
Śmierć wielkiego mistrza
4 września 2025 roku media poinformowały o śmierci Giorgio Armaniego. Zmarł w wieku 91 lat w swoim domu we Włoszech, dochodząc do siebie po pobycie w szpitalu. Do końca pozostał aktywny zawodowo – jak pisała „La Repubblica”, projektant jeszcze niedawno nadzorował pokazy swoich kolekcji online, komentując stylizacje i poprawiając detale.
