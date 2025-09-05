Nie żyje znana dziennikarka radiowa i telewizyjna. jej głos towarzyszył dzieciom i dorosłym przez całe pokolenia

5 września 2025 19:30 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Z wielkim smutkiem media i słuchacze w całej Polsce przyjęli wiadomość o śmierci Katarzyny Stoparczyk – cenionej dziennikarki radiowej i telewizyjnej, autorki książek i reżyserki spektakli. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich mediów – jej głos towarzyszył dzieciom i dorosłym przez całe pokolenia.

fot. Warszawa w Pigułce

Kobieta, która rozumiała dzieci jak nikt inny

Katarzyna Stoparczyk potrafiła z wyjątkową empatią i delikatnością prowadzić rozmowy z dziećmi. Jej audycje nie tylko przyciągały najmłodszych, ale również dorosłych, którym przypominała, jak ważna jest wrażliwość i uważność. Umiała słuchać, a jeszcze lepiej – zadawać pytania, które trafiały w samo sedno.

Ikona Radia 357

W Radiu 357, gdzie pracowała przez ostatnie lata, Katarzyna Stoparczyk była nie tylko dziennikarką, ale też serdeczną koleżanką i inspiracją dla zespołu. Zawsze otwarta, pogodna, pełna pasji i pomysłów – zostawiła po sobie pustkę, której trudno będzie wypełnić. Redakcja pożegnała ją poruszającym wpisem, wspominając jej niezwykły talent do budowania bliskości i atmosfery.

Dziedzictwo, które zostaje

Zostawiła po sobie nie tylko programy i książki, ale przede wszystkim – pamięć o tym, że rozmowa może być sztuką, a dziecięcy świat wart jest szacunku i czułości. Jej odejście to ogromna strata dla polskiej kultury i mediów.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl