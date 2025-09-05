Nie żyje znana dziennikarka radiowa i telewizyjna. jej głos towarzyszył dzieciom i dorosłym przez całe pokolenia
Z wielkim smutkiem media i słuchacze w całej Polsce przyjęli wiadomość o śmierci Katarzyny Stoparczyk – cenionej dziennikarki radiowej i telewizyjnej, autorki książek i reżyserki spektakli. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich mediów – jej głos towarzyszył dzieciom i dorosłym przez całe pokolenia.
Kobieta, która rozumiała dzieci jak nikt inny
Katarzyna Stoparczyk potrafiła z wyjątkową empatią i delikatnością prowadzić rozmowy z dziećmi. Jej audycje nie tylko przyciągały najmłodszych, ale również dorosłych, którym przypominała, jak ważna jest wrażliwość i uważność. Umiała słuchać, a jeszcze lepiej – zadawać pytania, które trafiały w samo sedno.
Ikona Radia 357
W Radiu 357, gdzie pracowała przez ostatnie lata, Katarzyna Stoparczyk była nie tylko dziennikarką, ale też serdeczną koleżanką i inspiracją dla zespołu. Zawsze otwarta, pogodna, pełna pasji i pomysłów – zostawiła po sobie pustkę, której trudno będzie wypełnić. Redakcja pożegnała ją poruszającym wpisem, wspominając jej niezwykły talent do budowania bliskości i atmosfery.
Dziedzictwo, które zostaje
Zostawiła po sobie nie tylko programy i książki, ale przede wszystkim – pamięć o tym, że rozmowa może być sztuką, a dziecięcy świat wart jest szacunku i czułości. Jej odejście to ogromna strata dla polskiej kultury i mediów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.