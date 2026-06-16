Nie żyje znana influencerka. Miała tylko 34 lata, osierociła troje dzieci
Media społecznościowe obiegła bardzo smutna wiadomość. W wieku zaledwie 34 lat zmarła Agnieszka Kirchner, znana internautom jako „Aga in America”. Informację o jej śmierci przekazali bliscy oraz przyjaciele związani z jej internetową działalnością.
Influencerka od lat dzieliła się swoim życiem w Stanach Zjednoczonych, zdobywając dużą grupę wiernych odbiorców. Jej materiały śledziły tysiące Polaków mieszkających zarówno w kraju, jak i za granicą.
Przez lata opowiadała o swoim życiu za oceanem
Agnieszka Kirchner należała do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich twórców internetowych mieszkających w USA. Na swoim kanale publikowała materiały pokazujące codzienne życie za oceanem, różnice kulturowe oraz własne doświadczenia związane z emigracją.
Z czasem zaczęła także otwarcie mówić o problemach zdrowotnych, z którymi przyszło jej się zmierzyć. Jej obserwatorzy na bieżąco śledzili kolejne etapy leczenia i wspierali ją w walce z chorobą.
Przegrała walkę z ciężką chorobą
Jak przekazali bliscy influencerki, jej stan zdrowia w ostatnich tygodniach znacząco się pogorszył. W maju trafiła do szpitala z poważnymi komplikacjami zdrowotnymi. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się zatrzymać postępu choroby.
Agnieszka zmarła 14 czerwca. Wiadomość o jej odejściu wywołała ogromne poruszenie wśród obserwatorów, którzy przez lata śledzili jej internetową działalność.
W mediach społecznościowych pojawiły się setki komentarzy pełnych współczucia i wspomnień. Wielu internautów podkreśla, że mimo trudnych doświadczeń starała się zachować pogodę ducha i wspierać innych.
Osierociła troje dzieci
Najbardziej poruszającym aspektem tej historii jest fakt, że influencerka pozostawiła troje dzieci. Po rozwodzie wychowywała je samodzielnie, a rodzina była dla niej najważniejszą wartością.
W swoich publikacjach wielokrotnie podkreślała, że to właśnie dzieci dawały jej siłę do walki i motywację do pokonywania kolejnych trudności.
Internauci żegnają „Agę in America”
Po informacji o śmierci influencerki w sieci pojawiły się liczne wpisy pożegnalne. Przyjaciele i obserwatorzy wspominają ją jako osobę otwartą, serdeczną i niezwykle silną.
Dla wielu Polaków mieszkających za granicą była symbolem odwagi oraz spełniania marzeń o życiu poza krajem. Jej materiały przez lata pomagały innym odnaleźć się w emigracyjnej rzeczywistości.
Co to oznacza dla czytelnika?
Historia Agnieszki Kirchner przypomina, jak kruche potrafi być życie i jak wielką rolę odgrywa wsparcie bliskich w najtrudniejszych momentach. Odejście popularnej twórczyni poruszyło tysiące osób, które przez lata śledziły jej losy i kibicowały jej w walce z chorobą.
Dla wielu internautów pozostanie ona symbolem determinacji, odwagi i walki o każdy kolejny dzień mimo przeciwności losu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.