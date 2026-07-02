Nie żyje znany warszawski biznesmen. Smutną wiadomość przekazała firma

2 lipca 2026 14:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Nie żyje Dariusz Oskroba – założyciel i wieloletni współwłaściciel Piekarni Oskroba. O jego śmierci poinformowała firma w poruszającym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Dla wielu mieszkańców Warszawy i Mazowsza marka Oskroba od lat była symbolem tradycyjnego pieczywa, a sam Dariusz Oskroba – człowiekiem, który stworzył jedno z najbardziej rozpoznawalnych rodzinnych przedsiębiorstw piekarniczych w regionie.

Dariusz Oskroba Fot. Piekarnia Oskroba
Dariusz Oskroba Fot. Piekarnia Oskroba

Poruszające pożegnanie

Informację o śmierci Dariusza Oskroby przekazała Piekarnia Oskroba.

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„Z głębokim smutkiem informujemy, że odszedł Dariusz Oskroba – założyciel i wieloletni współwłaściciel naszej piekarni” – napisano.

Jak podkreślono, był człowiekiem niezwykłej przedsiębiorczości i wizji. Dzięki pasji, innowacyjnemu podejściu oraz konsekwencji w działaniu przekształcił niewielką piekarnię w nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo.

Zapamiętają go jako inspirację

W opublikowanym wspomnieniu pracownicy i współpracownicy podkreślili, że Dariusz Oskroba na zawsze pozostanie w ich pamięci jako „Szef” – urodzony lider, pełen niestandardowych pomysłów i osoba, która inspirowała innych.

Szczególnie zapadło im w pamięć jego charakterystyczne powitanie. Zamiast tradycyjnego „dzień dobry”, często witał wszystkich słowami „Chleb dobry”, wywołując uśmiech i podkreślając swoje przywiązanie do piekarskiego rzemiosła.

Marka dobrze znana mieszkańcom Warszawy i Mazowsza

Piekarnia Oskroba od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek piekarniczych na Mazowszu. Jej produkty trafiają do licznych sklepów i punktów sprzedaży, a firma kojarzona jest z wielopokoleniową tradycją oraz rozwojem rodzinnego biznesu.

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Informacja o śmierci Dariusza Oskroby poruszyła wielu klientów i osoby związane z firmą. W mediach społecznościowych pojawiają się liczne wyrazy współczucia i wspomnienia osób, które miały okazję współpracować z założycielem piekarni lub poznać go osobiście.

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