Nie żyje znany warszawski biznesmen. Smutną wiadomość przekazała firma
Nie żyje Dariusz Oskroba – założyciel i wieloletni współwłaściciel Piekarni Oskroba. O jego śmierci poinformowała firma w poruszającym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Dla wielu mieszkańców Warszawy i Mazowsza marka Oskroba od lat była symbolem tradycyjnego pieczywa, a sam Dariusz Oskroba – człowiekiem, który stworzył jedno z najbardziej rozpoznawalnych rodzinnych przedsiębiorstw piekarniczych w regionie.
Poruszające pożegnanie
Informację o śmierci Dariusza Oskroby przekazała Piekarnia Oskroba.
– „Z głębokim smutkiem informujemy, że odszedł Dariusz Oskroba – założyciel i wieloletni współwłaściciel naszej piekarni” – napisano.
Jak podkreślono, był człowiekiem niezwykłej przedsiębiorczości i wizji. Dzięki pasji, innowacyjnemu podejściu oraz konsekwencji w działaniu przekształcił niewielką piekarnię w nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo.
Zapamiętają go jako inspirację
W opublikowanym wspomnieniu pracownicy i współpracownicy podkreślili, że Dariusz Oskroba na zawsze pozostanie w ich pamięci jako „Szef” – urodzony lider, pełen niestandardowych pomysłów i osoba, która inspirowała innych.
Szczególnie zapadło im w pamięć jego charakterystyczne powitanie. Zamiast tradycyjnego „dzień dobry”, często witał wszystkich słowami „Chleb dobry”, wywołując uśmiech i podkreślając swoje przywiązanie do piekarskiego rzemiosła.
Marka dobrze znana mieszkańcom Warszawy i Mazowsza
Piekarnia Oskroba od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek piekarniczych na Mazowszu. Jej produkty trafiają do licznych sklepów i punktów sprzedaży, a firma kojarzona jest z wielopokoleniową tradycją oraz rozwojem rodzinnego biznesu.
Informacja o śmierci Dariusza Oskroby poruszyła wielu klientów i osoby związane z firmą. W mediach społecznościowych pojawiają się liczne wyrazy współczucia i wspomnienia osób, które miały okazję współpracować z założycielem piekarni lub poznać go osobiście.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.