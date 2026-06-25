Niebezpieczna pogoda. Ekstremalnie trudna sytuacja pod Warszawą. Radny apeluje o pilne działania

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Problemy z dostępem do wody w gminie Radzymin wywołują coraz większe emocje. Po wprowadzeniu ograniczeń w korzystaniu z sieci wodociągowej głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Tomasz Bielec. Samorządowiec zapowiedział inicjatywę zorganizowania spotkania roboczego z udziałem władz gminy, przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz radnych. Jego zdaniem mieszkańcy oczekują nie tylko zakazów, ale przede wszystkim konkretnych odpowiedzi i długofalowych rozwiązań.
„Potrzebne są odpowiedzi, nie tylko ograniczenia”
Radny poinformował, że skierował wiadomość do burmistrza, zastępcy burmistrza, prezesa PWiK oraz wszystkich radnych z propozycją zorganizowania w przyszłym tygodniu spotkania poświęconego problemom z dostępnością wody na terenie gminy.
Jak podkreśla, mieszkańcy od kilku lat w okresie letnim zmagają się ze spadkami ciśnienia lub nawet czasowymi przerwami w dostawach wody. W jego ocenie najwyższy czas wspólnie przeanalizować sytuację i wypracować skuteczne rozwiązania.
Radny stawia konkretne pytania
Tomasz Bielec zwraca uwagę, że zanim zostaną postawione jednoznaczne diagnozy, warto odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań.
Chodzi między innymi o to, czy rzeczywiście główną przyczyną problemów jest podlewanie ogrodów i napełnianie basenów oraz czy istnieją dane potwierdzające taką tezę. Pyta również, czy obecna infrastruktura wodociągowa jest przygotowana na kolejne inwestycje mieszkaniowe, skoro już dziś pojawiają się trudności z zapewnieniem odpowiedniej ilości wody.
Samorządowiec zastanawia się także, czy wprowadzanie ograniczeń i kar dla mieszkańców bez jednoczesnego przedstawienia planu modernizacji sieci nie prowadzi do niepotrzebnych napięć społecznych.
Mieszkańcy chcą wiedzieć, co dalej
Zdaniem radnego są to pytania, na które mieszkańcy mają prawo poznać odpowiedzi. Wyraził nadzieję, że planowane spotkanie pozwoli nie tylko wyjaśnić przyczyny obecnych problemów, ale również przygotować plan działań, który poprawi bezpieczeństwo dostaw wody w całej gminie.
Zapowiedział również, że będzie na bieżąco informował mieszkańców o ustaleniach i efektach rozmów.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Problemy z wodą w gminie Radzymin stają się jednym z najważniejszych tematów lokalnej debaty. Mieszkańcy czekają nie tylko na ustąpienie obecnych ograniczeń, ale również na informacje dotyczące przyszłych inwestycji i modernizacji sieci wodociągowej. Planowane spotkanie przedstawicieli samorządu i spółki wodociągowej może być pierwszym krokiem do wypracowania rozwiązań, które pozwolą uniknąć podobnych sytuacji w kolejnych latach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.